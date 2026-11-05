روسیه سفر به ایران را ممنوع کرد

وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به احتمال تشدید دوباره تنش‌ها در اطراف ایران، از شهروندان خود خواست تا زمان حل‌وفصل شرایط، به‌طور موقت از سفر به ایران خودداری کنند.

به گزارش تابناک؛ ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه ۱۴ آبان در نشست خبری این وزارتخانه اعلام کرد توصیه مسکو درباره سفر به ایران همچنان به قوت خود باقی است.

زاخارووا گفت: «با توجه به تداوم خطر تشدید دوباره تنش‌ها در اطراف ایران، توصیه‌های ما به شهروندان روسیه تغییری نکرده است. پیشنهاد می‌کنیم تا زمان حل‌وفصل اوضاع، موقتاً از سفر به این کشور خودداری کنند.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین از شهروندان روسی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند خواست هوشیاری خود را حفظ کنند و از حضور در محل‌های پرتردد، تجمعات عمومی و مناطق نزدیک به تأسیسات نظامی و دولتی خودداری کنند.

این هشدار در شرایطی صادر شده که مسکو طی روزهای اخیر نیز نسبت به احتمال اقدام نظامی جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده است. زاخارووا دوم نوامبر (۱۱ آبان) گفته بود گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی برای اقدامات نظامی جدید علیه ایران موجب نگرانی شدید روسیه شده و مسکو خواستار افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای عادی‌سازی شرایط است.

منبع: فرارو