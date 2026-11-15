تصادف شدید دو بوئینگ در آمریکا

به گزارش تابناک؛ رسانه‌ها از وقوع حادثه‌ای میان دو هواپیمای متعلق به شرکت‌های UPS و کوپا ایرلاینز در فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالت فلوریدای آمریکا خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش اولیه منتشرشده به نقل از مکالمات کنترل ترافیک هوایی، یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۶۷ شرکت UPS با یک فروند بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی کوپا برخورد کرده است.

این گزارش در روز یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، اما هنوز جزئیات دقیقی درباره محل برخورد، میزان آسیب واردشده به هواپیماها و وضعیت سرنشینان اعلام نشده است.

جزئیات حادثه در انتظار تأیید رسمی

در گزارش‌های اولیه به مکالمات برج مراقبت فرودگاه میامی استناد شده است؛ با این حال، هنوز اطلاعیه رسمی سازمان هوانوردی فدرال آمریکا یا هیئت ملی ایمنی حمل‌ونقل این کشور درباره علت و ابعاد حادثه در دست نیست.

همچنین مشخص نشده که این برخورد چه تأثیری بر فعالیت باندها و برنامه پروازهای فرودگاه میامی داشته است.

بررسی مکالمات برج مراقبت، داده‌های حرکت هواپیماها و تصاویر احتمالی دوربین‌های فرودگاهی می‌تواند جزئیات بیشتری از چگونگی وقوع حادثه روشن کند.

منبع: فارس



