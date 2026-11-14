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درخواست فوری اتحادیه اروپا از رژیم اسرائیل

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی خواست تمامی گذرگاه‌های مرزی نوار غزه را بازگشایی کند و دسترسی «فوری و بدون مانع» گروه‌های امدادرسان را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به این باریکه فراهم سازد.

کد خبر: 4201900تاریخ انتشار: 1215 بازدید

کایا کالاس
به گزارش تابناک به نقل از بخش انگلیسی‌زبان الجزیره، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: ««سیلاب‌های شدید و شرایط زمستانی که غزه را دربر گرفته‌اند، شرایط زندگی ساکنان را که پیش از این نیز به‌شدت فرسوده و خسته شده‌اند، بیش از پیش وخیم کرده و بر ناامنی شرایط زندگی و رنج انسانی افزوده‌اند.»

بنا بر این گزارش، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن آنکه حمله هوایی روز پنجشنبه ارتش رژیم اشغالگر به بیمارستان ناصر را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد، از این رژیم خواست به قوانین بین‌المللی پایبند باشد، اجازه دسترسی بدون مانع سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه را فراهم و تمامی گذرگاه‌های مرزی منتهی به نوار غزه را بازگشایی کند.

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برچسب ها

اروپاغزهاتحادیه اروپااسرائیلفاجعه انسانیکایا کالاس

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