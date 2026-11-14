درخواست فوری اتحادیه اروپا از رژیم اسرائیل

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی خواست تمامی گذرگاه‌های مرزی نوار غزه را بازگشایی کند و دسترسی «فوری و بدون مانع» گروه‌های امدادرسان را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به این باریکه فراهم سازد.



به گزارش تابناک به نقل از بخش انگلیسی‌زبان الجزیره، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: ««سیلاب‌های شدید و شرایط زمستانی که غزه را دربر گرفته‌اند، شرایط زندگی ساکنان را که پیش از این نیز به‌شدت فرسوده و خسته شده‌اند، بیش از پیش وخیم کرده و بر ناامنی شرایط زندگی و رنج انسانی افزوده‌اند.»

بنا بر این گزارش، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن آنکه حمله هوایی روز پنجشنبه ارتش رژیم اشغالگر به بیمارستان ناصر را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد، از این رژیم خواست به قوانین بین‌المللی پایبند باشد، اجازه دسترسی بدون مانع سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه را فراهم و تمامی گذرگاه‌های مرزی منتهی به نوار غزه را بازگشایی کند.