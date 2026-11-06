به گزارش تابناک، رجب طیب اردوغان روز جمعه در سخنانی در استانبول گفت: «ما در مرحله دشواری قرار داریم که رقابت میان قدرت‌های جهانی در آن شدت گرفته و نظام بین‌المللی مبتنی بر قواعد به‌شدت در حال فرسایش است.»وی با اشاره به اینکه ترکیه در امضای توافق صلح غزه مشارکت داشته است، تأکید کرد این توافق اجرا نمی‌شود و اصل پایبندی به تعهدات که اساس روابط بین‌الملل را تشکیل می‌دهد، دیگر مورد احترام قرار نمی‌گیرد.اردوغان همچنین گفت تحولات جاری جهان، به‌ویژه در خاورمیانه، بحران نظام بین‌الملل را آشکار کرده است.رئیس‌جمهور ترکیه با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی مسئول برقراری صلح، امنیت و ثبات، اظهار داشت این نهادها همان‌گونه که پیش‌تر در رواندا و سربرنیتسا نظاره‌گر بودند، اکنون نیز در برابر تحولات غزه صرفاً نظاره می‌کنند.اردوغان همچنین درباره افزایش حملات شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی هشدار داد و گفت این حملات با هدف کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمین‌هایی انجام می‌شود که قرن‌ها در آن زندگی کرده‌اند.وی افزود تنها در ماه اکتبر گذشته بیش از سه هزار مورد حمله و نقض حقوق فلسطینیان در کرانه باختری ثبت شده است.