فراخوان جشنواره فیلم فجر منتشر شد

فراخوان چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر منتشر شد؛ فیلم‌سازان تا ۴ آذر برای ثبت‌نام فرصت دارند. جشنواره از آثاری استقبال می‌کند که سینمای اخلاقی و امیدآفرین ایران را نمایندگی کند.

به گزارش تابناک؛ چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۵ همزمان با چهل‌وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران و سایر شهرهای میزبان برگزار می‌شود.

در متن فراخوان این دوره، سینما به‌عنوان آیینه زندگی مردم و حافظه جمعی توصیف شده و بر نقش آن در روایت ایستادگی و امید جامعه ایران تأکید شده است. همچنین جشنواره از آثاری استقبال می‌کند که سینمای انسانی، اخلاقی و امیدآفرین ایران را با تکیه بر ارزش‌های اعتقادی و هویتی نمایندگی کنند.

بخش‌های مختلف جشنواره و جوایز

چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر در بخش‌های مختلفی برگزار می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

۱. بخش سینمای ایران (سودای سیمرغ)

در این بخش، هیئت انتخاب از میان آثار متقاضی، ۲۲ فیلم را برای رقابت اصلی و چهار فیلم را به‌عنوان ذخیره معرفی می‌کند.

جوایز این بخش شامل موارد زیر است:

سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی (جایزه ویژه سردار شهید سلیمانی)

سیمرغ بلورین بهترین فیلم

جایزه ویژه هیئت داوران

بهترین کارگردانی

بهترین فیلمنامه

بهترین بازیگر زن و مرد نقش اصلی

بهترین بازیگر زن و مرد نقش مکمل

بهترین فیلمبرداری

بهترین تدوین

بهترین موسیقی متن

بهترین صدای فیلم

بهترین طراحی صحنه و لباس

بهترین چهره‌پردازی

بهترین جلوه‌های ویژه میدانی و بصری

فیلم برگزیده تماشاگران

بر اساس تبصره فراخوان، جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی با عنوان جایزه ویژه سردار شهید سلیمانی، به پاسداشت وقایع جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، در قالب جایزه ویژه شهدای میناب و به پیشنهاد هیئت داوران و تأیید دبیر جشنواره اهدا می‌شود.

همچنین اهدای جوایز فیلمنامه اقتباسی، فیلم پویانمایی و فیلم هوش مصنوعی به پیشنهاد هیئت داوران و تأیید دبیر جشنواره امکان‌پذیر خواهد بود.

۲. بخش نگاه نو

این بخش به نخستین فیلم بلند داستانی کارگردانان اختصاص دارد و دو جایزه بهترین فیلم نگاه نو و بهترین کارگردانی فیلم اول به آثار برگزیده اهدا می‌شود.

بر اساس تعریف فراخوان، کارگردان فیلم اول کسی است که برای نخستین بار با پروانه ساخت سینمایی و مجوزهای قانونی سازمان سینمایی، فیلم داستانی ساخته باشد و پیش از آن هیچ فیلم سینمایی را به‌صورت عمومی اکران نکرده باشد.

۳. مسابقه سینمای مستند

فیلم‌های مستند بلند ایرانی با مدت زمان بیش از ۶۰ دقیقه که دارای پروانه نمایش از سازمان سینمایی باشند و به بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران (سینماحقیقت) راه یافته‌اند، در این بخش داوری می‌شوند.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند سینمایی به تهیه‌کننده و کارگردان اثر برگزیده به‌صورت مشترک اهدا خواهد شد. معرفی آثار این بخش نیز از طریق دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت انجام می‌شود.

۴. مسابقه فیلم کوتاه داستانی

فیلم‌های کوتاه داستانی ایرانی با مدت زمان کمتر از ۳۰ دقیقه که دارای پروانه نمایش باشند و به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران یا سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان راه یافته‌اند، در این بخش حضور خواهند داشت.

همچنین فیلم‌های کوتاه داستانی تولیدشده در سال جاری که نخستین ارائه خود را تجربه می‌کنند، امکان حضور در این رقابت را دارند. سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی به کارگردان اثر برگزیده اهدا می‌شود.

۵. سایر بخش‌ها

نکوداشت: تجلیل از نام‌آوران سینمای ایران به پاس دستاوردهای فرهنگی، هنری و حرفه‌ای.

مسابقه تبلیغات سینمای ایران: فراخوان این بخش متعاقباً اعلام می‌شود.

تجلی اراده ملی: شرایط و مقررات این بخش نیز در اطلاعیه‌ای جداگانه منتشر خواهد شد.

شرایط حضور فیلم‌ها در جشنواره

بر اساس فراخوان، آثار متقاضی حضور در بخش‌های «سودای سیمرغ» و «نگاه نو» باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱. دارای پروانه ساخت یا نمایش از سازمان سینمایی باشند.

۲. در دوره‌های گذشته جشنواره فیلم فجر مورد بازبینی قرار نگرفته باشند.

۳. پیش از حضور در جشنواره، در هیچ سالن سینما، شبکه تلویزیونی، تلویزیون اینترنتی، شبکه نمایش خانگی، سامانه نمایش درخواستی یا سایر سکوهای اینترنتی به نمایش درنیامده باشند.

۴. در هیچ رویداد، جشنواره یا بازار سینمایی داخلی و خارجی نمایش داده نشده باشند.

البته آثاری که در جشنواره‌های برتر معرفی‌شده از سوی فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های تهیه‌کنندگان فیلم (فیاپف) یا جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نمایش داده شده‌اند، از این محدودیت مستثنی هستند.

مهلت تحویل نسخه نهایی فیلم‌ها

تهیه‌کنندگان آثار منتخب باید نسخه نهایی فیلم را پس از تأیید معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، با استاندارد فنی نمایش DCP ، حداکثر تا چهارشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

در صورت نرسیدن نسخه نهایی تا موعد مقرر، فیلم یا فیلم‌های ذخیره با نظر دبیر جشنواره جایگزین خواهند شد.

همچنین پوستر، عکس‌ها، تیزر و بخش‌هایی از فیلم‌های پذیرفته‌شده می‌تواند برای تبلیغات جشنواره و تولید کلیپ مراسم افتتاحیه و اختتامیه مورد استفاده قرار گیرد. نامزدهای دریافت جوایز نیز حداکثر ۲۴ ساعت پیش از مراسم اختتامیه معرفی می‌شوند.

تقویم اجرایی چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر

گاه‌شمار ثبت‌نام و انتخاب آثار

۲۱ آبان ۱۴۰۵

آغاز ثبت‌نام در سامانه جشنواره

۴ آذر ۱۴۰۵

پایان مهلت ثبت‌نام

۱۰ آذر ۱۴۰۵

آغاز دریافت نسخه بازبینی آثار

۲۵ آذر ۱۴۰۵

پایان مهلت دریافت نسخه بازبینی

۱۵ دی ۱۴۰۵

اعلام آثار راه‌یافته به سودای سیمرغ و نگاه نو

۳۰ دی ۱۴۰۵

آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی DCP

۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۵

برگزاری چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر

ثبت‌نام آثار از طریق سامانه رسمی جشنواره به نشانی fajrfilmfestival.com انجام می‌شود.

منبع: تسنیم



