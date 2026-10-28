سلیمان میناسیان درگذشت

سلیمان میناسیان فیلمبردار سرشناس سینمای ایران درگذشت.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۷۵
| |
7620 بازدید
|
۰
سلیمان میناسیان درگذشت

به گزارش تابناک، پرویز جاهد (منتقد فیلم و پژوهشگر سینما) با اعلام این خبر در صفحه مجازی اش نوشت: «با کمال تأسف باید اعلام کنم که سلیمان میناسیان فیلمبردار برجسته سینمای ایران در سن نود و پنج سالگی در لندن درگذشت. خبر درگذشت او را دخترش نلا چند دقیقه پیش به من داد.

میناسیان فیلمبردار شاهکارهایی مثل «خشت و آینه» ابراهیم گلستان و «خانه سیاه است» فروغ فرخزاد بود.

او هنرمندی غریزی و بالفطره بود و سینما را به شکل تجربی در کارگاه فیلم گلستان و زیر نظر ابراهیم گلستان یاد گرفت و خیلی زود خود را به عنوان فیلمبرداری مجرب به گلستان ثابت کرد و فیلم‌های مستند درخشانی چون موج مرجان خارا، تپه‌های مارلیک و گنجینه‌های گوهر را برای او فیلمبرداری کرد.»

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
سلیمان میناسیانفیلمبردارسینمای ایران
مطالب مرتبط
از سرچشمه تهران تا قله خودکفایی؛ روایت زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران
مهدی ماحوزی درگذشت؛ پژوهشگری که میراث ادبی را زنده نگه داشت
اموال جعفر پناهی توقیف شد
تصویربردار صداوسیما در برنامه زنده مسابقات کشتی درگذشت
تصویر کمتر دیده‌شده از بهروز وثوقی در 25 سالگی
استایل متفاوت شهره سلطانی در جشنواره فیلم کودک

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیومسعود پزشکیانایرانعربستانانتخابات کنستبازار ارزبنیامین نتانیاهوتنگه هرمز
نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین