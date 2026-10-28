سلیمان میناسیان درگذشت

به گزارش تابناک، پرویز جاهد (منتقد فیلم و پژوهشگر سینما) با اعلام این خبر در صفحه مجازی اش نوشت: «با کمال تأسف باید اعلام کنم که سلیمان میناسیان فیلمبردار برجسته سینمای ایران در سن نود و پنج سالگی در لندن درگذشت. خبر درگذشت او را دخترش نلا چند دقیقه پیش به من داد.

میناسیان فیلمبردار شاهکارهایی مثل «خشت و آینه» ابراهیم گلستان و «خانه سیاه است» فروغ فرخزاد بود.

او هنرمندی غریزی و بالفطره بود و سینما را به شکل تجربی در کارگاه فیلم گلستان و زیر نظر ابراهیم گلستان یاد گرفت و خیلی زود خود را به عنوان فیلمبرداری مجرب به گلستان ثابت کرد و فیلم‌های مستند درخشانی چون موج مرجان خارا، تپه‌های مارلیک و گنجینه‌های گوهر را برای او فیلمبرداری کرد.»