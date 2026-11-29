در جریان روز دوم رقابت‌های تکواندوی گرندپری قزاقستان، ابوالفضل زندی به فینال صعود کرد اما آرین سلیمی، محمدحسین یزدانی و ساغر مرادی مقابل رقبایشان شکست خوردند.

به گزارش تابناک، در جریان دومین روز از رقابت‌های تگواندوی گرندپری قزاقستان، ابوالفضل زندی نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم ایران و دارنده مدال طلای جهان ۲۰۲۵، در دور نخست مقابل تلوولس از قزاقستان در ۲ راند و با نتایج ۱۸ بر ۱۰ و ۲۱ بر ۴ به برتری رسید. وی سپس جورجیف از بلغارستان را در ۲ راند و با نتایج ۲۶ بر ۹ و ۱۵ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زندی در این مرحله نیز مقابل ویتو دل آکوئیلا دارنده مدال طلای المپیک۲۰۲۱ توکیو از ایتالیا در ۲ راند و با نتایج ۱۴ بر ۱۴ و ۶ بر ۴ به برتری رسید و راهی فینال شد.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم، آرین سلیمی دارنده مدال طلای المپیک، در دور نخست مقابل جاناتان هیلی از آمریکا در ۲ راند و با نتایج ۱۳ بر صفر و ۲ بر صفر به برتری رسید. وی سپس برابر آمودو از اسپانیا در ۲ راند و با نتایج ۹ بر ۴ و ۱۸ بر ۲ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. سلیمی در این مرحله برابر کادن کانینگهام از بریتانیا با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.

سلیمی در این مبارزه در راند نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ به برتری رسید اما در ۲ راند بعدی با نتایج ۱۰ بر ۵ و ۱۴ بر ۱۱ شکست خورد. سلیمی در فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس موفق به شکست این حریف شده بود.

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محمدحسین یزدانی دیگر نماینده ایران در این وزن در دور نخست مقابل ولادیسلاو لارین دارنده مدال طلای المپیک توکیو از روسیه در ۲ راند و با نتایج ۸ بر ۵ و ۴ بر ۳ به برتری رسید اما در دومین مبارزه مقابل کادن کانینگهام از بریتانیا با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و حذف شد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم زنان، ساغر مرادی دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، در دور نخست مقابل پرشیچ نایب قهرمان المپیک ۲۰۲۴ از صربستان پس از شکست ۶ بر ۵ در راند نخست، در ۲ راند بعدی با نتایج ۸ بر صفر و ۷ بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد اما در این مرحله مقابل ویویانا مارتون دارنده مدال طلای المپیک پاریس از مجارستان در ۲ راند و با نتایج ۶ بر ۵ و ۱۵ بر ۱۴ شکست خورد.