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صوت لو رفته از درگیری پایداری چی‌ها در مجلس که منجر به تعطیلی جلسه مجلس شد، وایرال شده است. کوچک زاده در این صوت فریاد می‌زند: «ما نمیزارم[صحن برگزار شه] ما اینجا رو امروز می‌ریزیم به هم. من می ریزم به هم. رسایی هم نریزه، من می‌ریزم به هم. میخوایم (نامفهوم) ما با نمایش می‌خواهیم جواب شما را بدهیم...» این فیلم صوتی را بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.