354 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
صوت جنجالی کوچک زاده در مجلس: ما اینجا رو امروز میریزیم به هم!
تعداد بازدید: ۱۵۵
صوت لو رفته از درگیری پایداری چیها در مجلس که منجر به تعطیلی جلسه مجلس شد، وایرال شده است. کوچک زاده در این صوت فریاد میزند: «ما نمیزارم[صحن برگزار شه] ما اینجا رو امروز میریزیم به هم. من می ریزم به هم. رسایی هم نریزه، من میریزم به هم. میخوایم (نامفهوم) ما با نمایش میخواهیم جواب شما را بدهیم...» این فیلم صوتی را بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.