به روایت جنگ

نام جلیل زندی با تاریخ هوانوردی نظامی ایران و جنگنده اف۱۴ تامکت گره خورده است؛ خلبانی که نامش در میان موفق‌ترین خلبانان اف۱۴ جهان مطرح می‌شود. اما واقعاً جلیل زندی چه جایگاهی در تاریخ نبردهای هوایی دارد؟ آیا می‌توان او را بهترین خلبان اف۱۴ در جهان دانست؟ رکوردهای او چه می‌گویند و کدام روایت‌ها درباره مهارت و موفقیت‌هایش واقعیت دارند؟ در این پادکست، سراغ زندگی حرفه‌ای، نبردهای هوایی، مهارت‌های پروازی و راز شهرت جهانی جلیل زندی رفته‌ایم تا مرز میان واقعیت تاریخی و روایت‌های اغراق‌آمیز را بررسی کنیم. امین آزاد سردبیر بیت ران در گفتگو با علی غفوری نویسنده نظامی به این موضوع پرداخته اند