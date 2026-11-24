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محمدباقر قالیباف درباره زد و خورد و فحاشی عده‌ای که منجر به تعطیلی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شد، گفت: «متاسفانه روز یک‌شنبه اتفاق بی‌سابقه‌ای رقم خورد و نمایندگانی به تعداد کمتر از انگشتان یک‌دست، با جنجال، سروصدا و تهدید به بی‌نظمی اجازۀ برگزاری جلسۀ علنی مجلس را ندادند. اینکه چند نفر برای تحمیل خواستۀ خود، مانع برگزاری صحن مجلس شوند، رویه‌ای بسیار خطرناک است که نباید اجازه داد به امری عادی وکم هزینه تبدیل شود تا از تکرار آن برای همیشه جلوگیری کرد. آنچه ناپسندی این‌کار را بیشتر می‌کند این‌است که اکنون در شرایط جنگی قرارداریم و هم دشمنان ما چشم طمع به این قبیل اختلاف افکنی‌ها دوخته اند، هم مردم درمیانه‌ی مشکلات معیشتی نظاره گر رفتار مسئولان کشور هستند. هیئت‌رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارند برای جلوگیری از تکرار این بدعت‌ها ترتیباتی اتخاذ کنند.» سخنان کامل قالیباف را می‌بینید و می‌شنوید.