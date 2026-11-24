











به گزارش تابناک؛ پس از انتشار تصویری از تبلت نمایندگی حمید رسایی، رمز عبور دستگاه نیز در تصویر قابل مشاهده بود. موضوعی که به سوژه‌ای خبرساز در فضای مجازی تبدیل شد.