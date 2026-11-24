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سوتی رسایی در انتشار تصویر تبلت نمایندگی
رسایی با انتشار تصویری از تبلت نمایندگیاش، ناخواسته رمز عبور دستگاه را هم در معرض دید عموم قرار داد.
به گزارش تابناک؛ پس از انتشار تصویری از تبلت نمایندگی حمید رسایی، رمز عبور دستگاه نیز در تصویر قابل مشاهده بود. موضوعی که به سوژهای خبرساز در فضای مجازی تبدیل شد.
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نظرات بینندگان
اولا روی یوزر پسورد ماژیک کشیده و مشخص نیست. ثانیا از کجا معلوم خودش نوشته؟؟؟
معلومه که پسورد ها 1234 هستند
کیا نماینده مردم شدن.
اوه چقدم بدخط و غلط غولوطه!
جالبه کلمه یوزر و پسورد را با حروف کوچک و بزرگ ترکیبی نوشته!
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