مکین آیلند یک ناو هواپیمابر معمولی نیست؛ پایگاهی شناور برای انتقال نیرو، بالگرد، جنگنده و تجهیزات به ساحل است.

به گزارش خبرنگارامنیتی و دفاعی تابناک ، عرشه پروازی بزرگی که در تصاویر ماهواره‌ای شبیه ناو هواپیمابر به نظر می‌رسد، در واقع متعلق به یکی از ناوهای آبی‌ـ‌خاکی نیروی دریایی آمریکاست؛ «یو‌اس‌اس مکین آیلند» با شماره بدنه LHD-۸. مأموریت اصلی این شناور، جابه‌جایی و پشتیبانی از تفنگداران دریایی و انتقال توان رزمی از دریا به ساحل است؛ مأموریتی که در دکترین نظامی آمریکا جایگاه مشخصی دارد و برای اجرای آن، ترکیبی از هواگردها، شناورهای پیاده‌کننده و نیروهای زمینی روی یک ناو جمع شده‌اند.

مکین آیلند عضو کلاس Wasp است و هشتمین و آخرین شناور ساخته‌شده از این کلاس به شمار می‌رود. ساخت آن در کارخانه کشتی‌سازی اینگالز در ایالت می‌سی‌سی‌پی انجام شد. این ناو در ۱۶ آوریل ۲۰۰۹ تحویل نیروی دریایی آمریکا شد و در ۲۴ اکتبر همان سال رسماً به خدمت درآمد. بندر خانگی آن سن‌دیگو در ایالت کالیفرنیاست و در ناوگان اقیانوس آرام آمریکا فعالیت می‌کند.

نام این شناور از عملیات تفنگداران دریایی آمریکا در جزیره ماکین در اقیانوس آرام گرفته شده است؛ عملیاتی که در روزهای ۱۷ و ۱۸ اوت ۱۹۴۲ علیه نیروهای ژاپنی انجام شد. انتخاب این نام، یادآور سابقه عملیات آبی‌ـ‌خاکی تفنگداران دریایی آمریکاست؛ نیرویی که مکین آیلند برای جابه‌جایی و پشتیبانی از آن طراحی شده است.

یک ناو، دو مسیر برای رسیدن به ساحل

مکین آیلند را باید از روی مأموریتش شناخت، نه فقط ظاهر عرشه پروازی‌اش. این شناور دو مسیر اصلی برای انتقال نیرو و تجهیزات دارد: مسیر هوایی و مسیر دریایی.

در مسیر هوایی، بالگردها، هواگردهای عمودپرواز و کوتاه‌خیز و هواپیماهای ترابری عمودپرواز می‌توانند از عرشه آن استفاده کنند. بسته به مأموریت و ترکیب یگان مستقر، هواگردهایی مانند MV-۲۲ Osprey ، بالگردهای CH-۵۳ و AH-۱Z و جنگنده‌های عمودپرواز F-۳۵B می‌توانند بخشی از گروه هوایی آن باشند. بنابراین مکین آیلند در یک مأموریت ممکن است نقش سکوی انتقال نیرو را داشته باشد و در مأموریتی دیگر، هواگردهای رزمی و پشتیبانی را به منطقه نزدیک کند.

مسیر دوم از بخش زیرین و انتهایی بدنه می‌گذرد؛ جایی که به آن عرشه چاهکی یا Well Deck می‌گویند. این قسمت قابلیت آب‌گیری دارد و شناورهای پیاده‌کننده از آن خارج می‌شوند. مکین آیلند می‌تواند سه شناور تندرو آبی‌ـ‌خاکی LCAC یا دو شناور پیاده‌کننده LCU را حمل کند. LCAC ها با استفاده از بالشتک هوا روی سطح آب حرکت می‌کنند و می‌توانند نیرو و تجهیزات را به ساحلی منتقل کنند که اسکله مناسبی برای پهلوگیری شناورهای بزرگ ندارد.

ترکیب این دو مسیر، ویژگی اصلی ناوهای LHD است. نیروهای تفنگدار می‌توانند با بالگرد و هواگرد به نقاطی در عمق ساحل منتقل شوند یا از طریق شناورهای آبی‌ـ‌خاکی به خط ساحلی برسند. این روش به فرماندهی اجازه می‌دهد مسیر ورود نیروها را با توجه به وضعیت ساحل و مأموریت انتخاب کند.

مشخصات فنی؛ ابعاد یک پایگاه شناور

مکین آیلند حدود ۲۵۳ متر طول و نزدیک به ۳۲ متر عرض دارد. جابه‌جایی آن در وضعیت بارگیری کامل حدود ۴۲ هزار و ۴۰۰ تن است و سرعتش از ۲۰ گره دریایی فراتر می‌رود. این ابعاد به آن اجازه می‌دهد گروهی از تفنگداران دریایی، تجهیزات سنگین، شناورهای پیاده‌کننده و هواگردهای مختلف را در یک مجموعه حمل کند.

ظرفیت حمل نیروی تفنگدار دریایی در مشخصات کلاس واسپ حدود ۱۶۸۷ نفر اعلام شده و امکان افزایش موقت این تعداد نیز وجود دارد. شمار خدمه کشتی نزدیک به هزار نفر است. این ترکیب، مکین آیلند را به شناوری تبدیل می‌کند که برای عملیات چندروزه و پشتیبانی از یک یگان اعزامی طراحی شده، نه صرفاً حمل‌ونقل ساده نیرو.

یکی از تفاوت‌های مهم مکین آیلند با هفت عضو قبلی کلاس واسپ، سامانه پیشرانش آن است. این شناور به‌جای توربین بخار از دو توربین گازی استفاده می‌کند و در کنار آن، سامانه پیشرانش الکتریکی کمکی دارد. در سرعت‌های پایین‌تر، موتورهای الکتریکی می‌توانند به حرکت شناور کمک کنند تا توربین‌های اصلی در شرایط کم‌بازده مجبور به کار مداوم نباشند. نیروی دریایی آمریکا این طراحی را با هدف کاهش مصرف سوخت و هزینه نگهداری انتخاب کرد.

در بخش دفاعی، مکین آیلند به سامانه‌هایی برای مقابله با تهدیدهای نزدیک مجهز است؛ از جمله سامانه دفاع موشکی RAM ، پرتابگرهای موشک Sea Sparrow و توپ‌های دفاع نزدیک Phalanx. این تسلیحات برای دفاع از خود شناور در برابر تهدیدهای هوایی و موشکی طراحی شده‌اند. نباید آنها را با سامانه دفاع هوایی یک ناوشکن مجهز به موشک‌های دوربرد اشتباه گرفت؛ حفاظت از یک گروه آبی‌ـ‌خاکی معمولاً به همراهی ناوشکن‌ها و دیگر شناورهای رزمی نیاز دارد.

مکین آیلند در کجای آرایش نظامی آمریکا قرار می‌گیرد؟

مکین آیلند معمولاً به‌تنهایی وارد یک مأموریت بزرگ نمی‌شود. این ناو می‌تواند به‌عنوان شناور اصلی یک گروه آماده آبی‌ـ‌خاکی یا Amphibious Ready Group فعالیت کند. چنین گروهی معمولاً از چند شناور تشکیل می‌شود و تفنگداران دریایی، هواگردها، تجهیزات و امکانات پشتیبانی را در اختیار دارد.

در آخرین استقرار گزارش‌شده در سپتامبر ۲۰۲۶، مکین آیلند به همراه دو شناور USS Anchorage و USS John P. Murtha از سن‌دیگو خارج شد. این سه شناور، گروه آماده آبی‌ـ‌خاکی مکین آیلند را تشکیل دادند و یگان سیزدهم اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا نیز با این گروه همراه بود. ترکیب هوایی این یگان شامل هواگردهایی مانند MV-۲۲B ، بالگردهای AH-۱Z و جنگنده‌های F-۳۵B اعلام شده بود.

اهمیت چنین آرایشی در این است که نیروی دریایی آمریکا می‌تواند بدون نیاز به ایجاد پایگاه زمینی در کشور میزبان، بخشی از توان هوایی و زمینی خود را در نزدیکی منطقه موردنظر مستقر کند. این توان برای عملیات تخلیه نیرو، واکنش به بحران، پشتیبانی از عملیات زمینی، امدادرسانی و مأموریت‌های رزمی کاربرد دارد.

البته مکین آیلند را نباید با یک ناو هواپیمابر بزرگ کلاس نیمیتز یا فورد یکی دانست. مأموریت اصلی آن پشتیبانی از عملیات آبی‌ـ‌خاکی و انتقال تفنگداران دریایی است. عرشه پروازی و گروه هوایی آن بخش مهمی از توان رزمی شناور هستند، اما طراحی کلی کشتی حول انتقال نیرو، تجهیزات و رساندن آنها به ساحل شکل گرفته است.

مکین آیلند در یک جمله، یک پایگاه نظامی شناور است که امکان انتقال هم‌زمان نیرو از راه هوا و دریا را فراهم می‌کند. نه صرفاً ناو هواپیمابر است و نه یک کشتی ترابری معمولی؛ جایگاه آن میان این دو تعریف قرار می‌گیرد و همین ترکیب، مأموریتش را از بسیاری از شناورهای رزمی دیگر متمایز می‌کند.