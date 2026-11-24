حاجیدلیگانی: برای شکستن محاصره سوار نفتکشها میشوم
حسنعلی حاجیدلیگانی، با اعلام حمایت از حرکت نفتکشهای ایرانی برای عبور از محاصره دریایی آمریکا گفت آماده است همراه خدمه این کشتیها شود.
به گزارش تابناک؛ حسنعلی حاجیدلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری اظهار کرد: ما از حرکت کشتیهای نفتی ایرانی برای شکستن محاصره دریایی آمریکاییها حمایت میکنیم و اعلام میکنم که آمادگی داریم همراه با خدمه کشتیها همسفر شویم و در آن کشتیها حضور پیدا کنیم.
وی در ادامه با اشاره به بیانیه ۱۳ آبان رهبر انقلاب و تأکید بر مسئولیت مسئولان در قبال معیشت و آسایش مردم گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه ۱۳ آبان چند نکته را مطرح کردند و وظیفه مسئولان دانستند که یکی از این نکات معیشت مردم و دیگری آسایش مردم بود.
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حاجیدلیگانی با انتقاد از ایجاد نگرانی در جامعه درباره مسائل معیشتی افزود: اینکه مرتب به مردم استرس وارد میکنیم، چه معنایی دارد؛ چرا مرتب میگویند نان سهمیهای آن هم با این همه گندم که داریم؛ چرا به مردم استرس وارد میکنند؟
وی ادامه داد: چرا برای پرداخت کالابرگ و یا بنزین مردم را اذیت میکنید و به آنها استرس وارد میکنید؟
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نظرات بینندگان
آقای دلیگانی حالا شماباکشتی هاهمراهم شدید و نفتکش هم بدون هیچ حادثهای ازمحاصره ردشوند خوب این کشتی باوجود تحریم خرید نفت ایران سرگردان بودننشان چه سودی برای ما دارد حتی چین هم ممکنه ازخربد نفت صرف نظر کند فکرنمی کنید یک مقدار تمرین اقتصاد بدون نفت داشته باشیم بهترباشد
احسنت بر شما لطفا الباقی دوستان در مجلس و دولت را هم با خود همراه کنید.
دمت گرم حاجی فقط دوستان مجلسی حزب شریان رو هم با خودت ببر
حاجی دلیجانی جان تو یه پرچم بگیر دستت برو جبهه ما هم پشت سرت دعات میکنیم !
اگر نرفتی و عمل نکردی از تمام مناسب دولتی استعفا میدی ؟
پیشنهاد بسیار خوبی است
حاجی یه مقدار کوتاه بیا
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