به گزارش تابناک؛ حسنعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری اظهار کرد: ما از حرکت کشتی‌های نفتی ایرانی برای شکستن محاصره دریایی آمریکایی‌ها حمایت می‌کنیم و اعلام می‌کنم که آمادگی داریم همراه با خدمه کشتی‌ها همسفر شویم و در آن کشتی‌ها حضور پیدا کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بیانیه ۱۳ آبان رهبر انقلاب و تأکید بر مسئولیت مسئولان در قبال معیشت و آسایش مردم گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه ۱۳ آبان چند نکته را مطرح کردند و وظیفه مسئولان دانستند که یکی از این نکات معیشت مردم و دیگری آسایش مردم بود.

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حاجی‌دلیگانی با انتقاد از ایجاد نگرانی در جامعه درباره مسائل معیشتی افزود: اینکه مرتب به مردم استرس وارد می‌کنیم، چه معنایی دارد؛ چرا مرتب می‌گویند نان سهمیه‌ای آن هم با این همه گندم که داریم؛ چرا به مردم استرس وارد می‌کنند؟

وی ادامه داد: چرا برای پرداخت کالابرگ و یا بنزین مردم را اذیت می‌کنید و به آن‌ها استرس وارد می‌کنید؟