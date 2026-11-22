آقای پزشکیان! به کدام یک از همسایگان انگ زدیم؟ / حافظه جنگ را فراموش نکنید
رئیسجمهور از پرهیز از برچسبزنی به همسایگان میگوید؛ اما آیا نقد رفتار دولتهایی که در جنگ، خاک و آسمانشان در اختیار دشمن قرار گرفت، واقعا «انگ زدن» است؟
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان اخیرا در صحبتهایی در اهمیت تعامل و تجارت با کشورهای همسایه، نسبت به آنچه که به تعبیر او انگ زدن به همسایگان است، انتقاداتی را مطرح کرد.
آقای پزشکیان! کسی منکر اهمیت تجارت با همسایگان نیست. اتفاقا ایران بیش از هر زمان دیگری به گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه نیاز دارد و قرار نیست به خاطر اختلافات سیاسی، راه تجارت و تعامل را ببندد. اما تعامل با همسایگان به معنای فراموش کردن رفتار دولتهایشان هم نیست. نمیتوان از مردم خواست واقعیتهایی را که با چشم خود دیدهاند نادیده بگیرند و هر انتقادی را با عنوان توهین و برچسبزنی کنار بگذارند.
شما میپرسید چرا به همسایگان انگ میزنیم؛ دقیقا کدام انگ، درباره کدام کشور و بر اساس کدام رفتار نامربوط بوده است؟ وقتی کشوری اجازه میدهد خاک، پایگاهها یا آسمانش در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران قرار بگیرد، نقد این رفتار چه نسبتی با توهین دارد؟ آیا باید سکوت کرد تا مبادا در مسیر صادرات و تجارت با آن کشور مشکلی ایجاد شود؟ مگر منافع اقتصادی میتواند جای امنیت و عزت ملی را بگیرد؟
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اگر منظور از انگزدن، انتقاد از دولتهایی است که عملا مسیر و امکانات لازم را برای دشمن فراهم کردند، این دیگر برچسبزنی نیست؛ توصیف یک رفتار است. تعبیرهایی مانند «پادوی آمریکا» یا «جادهصافکن آمریکا» نیز در ادبیات سیاسی، ناظر به همین نوع عملکرد است؛ همانطور که وقتی گفته میشود آمریکا برخی دولتها را مانند گاوی که میدوشد، به خدمت منافع خود گرفته، نقد متوجه وابستگی و تبعیت سیاسی است، نه مردم آن کشورها. نمیتوان این واقعیتها را با چند توصیه درباره وحدت و تجارت از صورت مسئله پاک کرد.
اتفاقا وحدت منطقهای زمانی معنا پیدا میکند که بر پایه احترام متقابل و صداقت باشد، نه اینکه یک طرف از ظرفیتهای اقتصادی ایران بهره ببرد و در بزنگاه امنیتی، امکاناتش در اختیار دشمن قرار بگیرد. مردم ایران حق دارند بدانند کدام دولتها در روزهای سخت کنار کشورشان ایستادند و کدامها زمینه حمله را فراهم کردند. این مطالبه نه ضد تجارت است و نه ضد همسایگی؛ دفاع از منافع ملی است.
آقای پزشکیان! تعامل با همسایگان سیاست درستی است، اما قرار نیست هزینه آن را با سکوت در برابر رفتارهای خصمانه بپردازیم. رئیسجمهور باید میان مردم یک کشور و دولت آن، و نیز میان دیپلماسی و چشمپوشی از واقعیتها تفاوت قائل شود. قرار نیست برای فروش بیشتر، حافظه تاریخی و امنیتی مردم را تعطیل کنیم؛ تجارت مهم است، اما نه به قیمت نادیده گرفتن زخمهایی که در جنگ بر کشور وارد شده است.
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نظرات بینندگان
آقا مسعود ، داش مسعود ، خدا وکیلی خسته نشدی از این همه اعصاب خرد کنی برای این ملت بی گناه ؟ آخه ما چه گناهی کردیم که تو شدی رئیس جمهور این کشور ؟ امیدوارم با استعفا خویش مرهمی بر زخم کهنه شده این مردم فهیم و نجیب بگذاری ؟ آمین یا رب العالمین
دوست عزیز کسانی که اعصاب ملت خرده کرده و بیش،از چهار دهه هست سرمایه معنوی و مادی این ملت را به باد داده اندقطعا پزشکیان نیستند بگرد دنبال پرتقال فروش
گیرم استعفا داد ، نفر شایسته بعدی رو معرفی کن که بتونه اوضاع رو درست کنه ، مشکل جای دیگه س
هرکس دیگه ای هم رییس جمهور بود ، اوضاع بهتر ازین نمیشد، مثلا جلیل رییس جمهور میشد ، اوضاع بهتر بووود؟
خیلی خیلی بهتر بود. اصلاً جنگ نمی شد.
وقتی رفتید از ترس جنگ یا از ترس حجاب به این فرد رای دادید باید پای لرزش هم بنشینید.
جنگمحصول رفتار منفعلانه این فرد و دولتش بود. تمام
قبل از ایشان همه چیز گل و بلبل بود؟ می فهمی جنگ یعنی چه؟ می فهمی که باز ایشان در این شرایط بحرانی مدیریت خوبی کردند علیرغم سنگ اندازیهای امثال شماها می فهمی که مجلسی که متاسفانه منتخب اکثریت مردم نیست هر روز یه مسئله برای دولت درست می کند از استیضاح گرفته تا....
یعنی مجلس استیضاح هم نکنه ؟
فردا اخر پاییز میدری هست باید دید مجلس از این ازمون نظارتی خود موفق بیرون می اید
از ترس جنگ کسی رای نداد ولی از ترس امثال تو چرا
شما لایحه حجاب رو برای مبارزه با نوجوانهای مردم نوک چوب نمی کردید کسی رای نمی داد بهش. رفتار شماها درست نبود.
سلام ؛ پیشنهاد ؛رئیس جمهور اگر وقت ندارند ، لااقل مشاورانش گزارش تا بناک را بخوانند
دوست عزیز شما هم هنرتان این هست فقط فرافکنی کنید
آقای پزشکیان باور بفرمایید ماندن در این مسئولیت بیشتر خودت را مدیون نود میلیون نفر می کنی. زودتر کار را به کسی که می تواند رئیس جمهور باشد، واگذار کن.
ایشون فقط سفر خارجی رفتن دوست داره
البته ایشون سفر و گشت و گذار وخرید از بیت المال همراه دختر و داماد و .... را دوست دارند
یادتون نره ایشون پزشک جراح هستن و محتاج بیت المال نیستن
دوست عزیز به رئیس جمهور محترم و پاکدست تهمت نزن جرات داری ؟از دولت رئیسی انتقاد کنی
نام ببر مدیر بهتر رو؟ فقط بلدیم بگیم فلانی بلدکار نیست، یک بلدکار که بتونه از پوچ، گل بسازه نام ببرید لطفا
مثلا یکی مثل احمدی نژاد؟
اتفاقا مردم از احمدی نژاد صد در صد ناراضی هم باشند اونو ترجیح میدن به پزشکیان. حداقلش احمدی نژاد می تونست حرف بزنه،حرف زدن بلد بود
پایداریچیها حضور دارند .
اینطور انگ چسباندن کار اصلاح طلب جماعته.
هنر دولت حسن روحانی و مسعود پزشکیان این است تا آب و برق و نان و خوراک و بنزین و گاز و ...مردم را قطع کنند تا مردم را تحت فشار قرار بدهند تا توجیهی برای سازش با آیریکا و غرب داشته باشند.
بالاخره این جناب رئیس جمهور باید یک کسی یا عاملی را مسوول عدم توانایی در اداره کشور معرفی کند یا نه ؟
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