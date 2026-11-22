چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) شامگاه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در ایران‌مال برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف موسیقی و تئاتر معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ چهارمین دوره مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم با حضور جمعی از هنرمندان و با یاد درگذشتگان سال گذشته برگزار شد. در این دوره، هنرمندان موسیقی پاپ و ایرانی تلفیقی و همچنین فعالان تئاتر در شاخه‌های مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند. مراسمی که در کنار تجلیل از چهره‌های شناخته‌شده هنر ایران، با اجرای زنده همایون شجریان، ورود هوش مصنوعی به رقابت‌های موسیقی، استایل متفاوت بازیگران و حاشیه لغو پخش زنده همراه بود.

برگزیدگان بخش تئاتر؛ از سارا بهرامی تا سجاد افشاریان

در بخش تئاتر، جوایز و لوح‌های افتخار به هنرمندان و گروه‌های نمایشی به شرح زیر اهدا شد:

لوح زرین دستاورد فنی: غزال قیومی برای نمایش «لولوی آوازه‌خوان».

بهترین دستاورد فنی: نمایش «جزیره لولو» با طراحی نیلوفر نقیب‌زاده و محمدرضا رحمتی.

بهترین نمایش عروسکی و کودک: نمایش «اوکاپی» به کارگردانی زهرا ناظری.

استعداد تازه تئاتر ایران، نشان علی معلم: گروه بازیگران نمایش «قتل آقای هاورشام».

جایزه ویژه هیئت داوران: سجاد افشاریان، کارگردان و بازیگر تئاتر.

بهترین نمایشنامه‌نویسی: احمد سلگی برای نمایش «یخ‌بستگی».

بهترین نمایشنامه: فرزانه محمدحسین برای «کنوسگله».

بهترین بازیگر زن تئاتر: سارا بهرامی برای نمایش «یخ‌بستگی».

بهترین بازیگر مرد تئاتر: مجتبی پیرزاده برای نمایش «یخ‌بستگی».

بهترین بازیگر نمایش‌های صحنه‌ای: حمید صفت برای بازی در «آرش».

بهترین تهیه‌کننده تئاتر: محمد قدس برای نمایش «آتش‌سوزی‌ها».

بهترین نمایش بیگ‌پروداکشن: «آرش».

لوح زرین اثر ملی: یعقوب صدیق جمالی برای نمایش «کوراوغلو».

بهترین کارگردانی تئاتر: مرتضی میرکاظمی برای نمایش «آتش‌سوزی‌ها».

در بخش دیگری از مراسم، از حسن معجونی، بازیگر و کارگردان شناخته‌شده تئاتر، تجلیل شد. در این بخش سجاد افشاریان، ناظرزاده کرمانی و کیومرث مرادی روی صحنه حاضر شدند و درباره ویژگی‌های هنری و نقش معجونی در تربیت نسل تازه‌ای از بازیگران سخن گفتند.

سجاد افشاریان از حسن معجونی به عنوان معلم خود یاد کرد و گفت فعالیت هنری‌اش را با گروه او آغاز کرده است. ناظرزاده کرمانی نیز با اشاره به توانایی معجونی در شناخت شخصیت‌ها، بیان و ریتم بازیگری، از ویژگی‌های هنری او سخن گفت.

معجونی پس از دریافت جایزه با لحنی طنزآمیز گفت قصد داشته به‌زودی فعالیت‌های تازه‌ای را آغاز کند، اما این جایزه حکم یک خسته‌نباشید را دارد که معنایش نشستن در خانه است.

برگزیدگان بخش موسیقی؛ از علی یاسینی تا رضا بهرام

در بخش موسیقی نیز چهره‌های متعددی در شاخه‌های پاپ و ایرانی تلفیقی تندیس حافظ را دریافت کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی به این شرح معرفی شدند:

بهترین قطعه موسیقی سال: علی یاسینی برای «نمی‌خواستم».

استعداد تازه موسیقی: یونس بیات.

جایزه دستاورد فنی ویژه: مهدی جهانی.

بهترین تهیه‌کننده موسیقی: میلاد ماهان‌راد.

بهترین ترانه: محمد کلار برای قطعه «بی‌خبر» با صدای رضا بهرام.

بهترین خواننده شبکه‌های اجتماعی: آیدین توسلی بر اساس آرای مردمی.

بهترین همکاری مشترک: مهیار و اشوان برای قطعه «همدست».

بهترین خواننده هوش مصنوعی: حامد دهقانی برای پروژه «حامکس».

بهترین تنظیم‌کننده پاپ: اشکان عرب برای قطعات «ساعت دیواری» و «عجب اومدی» با صدای محسن چاوشی.

بهترین رهبر ارکستر پاپ: مهرداد معافی برای همکاری با گروه فرزاد فرزین.

بهترین تنظیم‌کننده موسیقی ایرانی تلفیقی: فرید مهاجرپور برای قطعه «پناه» با صدای سالار عقیلی.

بهترین رهبر ارکستر موسیقی ایرانی تلفیقی: حسام ناصری از گروه علیرضا قربانی.

بهترین آهنگساز موسیقی ایرانی تلفیقی: علیرضا افکاری برای قطعه «پرواز قوها» با صدای علیرضا قربانی.

بهترین خواننده موسیقی ایرانی تلفیقی: وحید تاج.

بهترین اجرای زنده پاپ: اشوان.

بهترین آهنگساز پاپ: حامد برادران برای قطعه «ستاره میشی» با صدای بهنام بانی.

جایزه ویژه هیئت داوران برای همکاری بین‌المللی: فرزاد فرزین.

جایزه ویژه هیئت داوران برای پاسداشت موسیقی ایرانی: سالار عقیلی.

بهترین خواننده پاپ: رضا بهرام.

بهترین قطعه پاپ: «ستاره میشی» با صدای بهنام بانی.

بهترین قطعه موسیقی ایرانی تلفیقی: «دوست داشتن» با صدای همایون شجریان.

تندیس افتخاری مجموعه فعالیت‌ها: سهراب پورناظری.

بهترین آلبوم سال: «فریاد» اثر مصطفی راغب.





در این میان، همایون شجریان که در مراسم حضور داشت، علاوه بر دریافت جایزه بهترین قطعه موسیقی ایرانی تلفیقی برای «دوست داشتن» ، دقایقی نیز به اجرای زنده پرداخت.

سالار عقیلی نیز پس از دریافت جایزه ویژه پاسداشت موسیقی ایرانی، قطعه «تا زنده‌ام آواز می‌خوانم» را اجرا کرد.

رضا صادقی؛ از دغدغه معیشت مردم تا تجلیل از دختران

یکی از بخش‌های مورد توجه مراسم، بزرگداشت رضا صادقی بود. این خواننده پس از دریافت تندیس حافظ، از زادگاه خود بندرعباس و اصالت خانوادگی‌اش در میناب سخن گفت و با اشاره به سال‌ها فعالیت روی صحنه تأکید کرد که هنرمند تنها نباید به خواندن بسنده کند، بلکه باید بتواند حرف دل مردم را بیان کند.

او در سخنانش به دشواری‌های معیشتی مردم اشاره کرد و از علی انصاریان یاد کرد. صادقی همچنین با اشاره به اتفاق تلخی که برای سوگند صیادی در کرمانشاه رخ داده بود، ابراز تأسف کرد و آن را زخمی عمیق انسانی توصیف کرد.

او در پایان از داشتن دو دختر به عنوان افتخاری بزرگ یاد کرد.





کیف یک میلیاردی الیکا عبدالرزاقی و استایل متفاوت بهاره رهنما





در کنار جوایز و اجراهای هنری، پوشش برخی چهره‌های حاضر در جشن حافظ نیز مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

الیکا عبدالرزاقی با پوششی رسمی در این مراسم حاضر شد، اما کیف دستی او از برند لوکس بالنسیاگا بیش از سایر جزئیات استایلش مورد توجه قرار گرفت. قیمت اعلام‌شده این کیف ۳۴۰۰ یورو است که با محاسبه اعلام‌شده، ارزشی در حدود یک میلیارد و ۱۲۴ میلیون تومان دارد.

بهاره رهنما نیز با ظاهری متفاوت در مراسم حاضر شد. موهای نارنجی و خز روی لباس او ترکیبی متفاوت ایجاد کرده بود. برخی کاربران فضای مجازی این انتخاب را با پوشش شخصیت سانسا استارک در سریال «بازی تاج‌وتخت» با بازی سوفی ترنر مقایسه کردند.

قابی از همایون شجریان و چند چهره مشهور در جشن حافظ

تصاویری از حضور همایون شجریان، حسن معجونی، سهراب پورناظری و رضا بهرام در جشن حافظ منتشر شده است.

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لغو پخش زنده جشن حافظ؛ پای ساترا در میان بود

یکی از حاشیه‌های مهم چهارمین دوره جشن حافظ، لغو پخش زنده آن از پلتفرم فیلم‌نت بود.

قرار بود این مراسم شامگاه شنبه ۳۰ آبان از ساعت ۲۰: ۳۰ به‌صورت زنده و اختصاصی از فیلم‌نت پخش شود، اما امید معلم، دبیر جشن حافظ، اعلام کرد به دلیل نداشتن مجوز ساترا، امکان پخش زنده مراسم فراهم نشده است.

به این ترتیب، مخاطبانی که انتظار داشتند مراسم را به‌صورت همزمان دنبال کنند، از تماشای زنده این رویداد محروم شدند.

چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم در نهایت با معرفی برگزیدگان، تجلیل از هنرمندان باسابقه و اجرای موسیقی به کار خود پایان داد؛ مراسمی که در کنار نام‌های مطرح برگزیده، با حاشیه‌هایی از جنس فناوری، پوشش هنرمندان و محدودیت پخش اینترنتی نیز همراه شد.