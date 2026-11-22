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سرلشکر وحیدی: حریم هوایی ایران خط قرمز نیروهای مسلح است
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه حریم هوایی ایران خط قرمز نیروهای مسلح است، هشدار داد هرگونه نقض آسمان کشور با پاسخ قاطع و محکم مواجه خواهد شد.
به گزارش تابناک؛ سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس تاکید کرد: سپاه پاسداران هشدار میدهد که حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و هرگونه نقض آسمان ایران از سوی هر کشور یا نیروی متجاوز، بیپاسخ نخواهد ماند و با پاسخی قاطع و محکم از سوی رزمندگان اسلام مواجه خواهد شد.
منبع: ایسنا
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