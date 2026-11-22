فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه حریم هوایی ایران خط قرمز نیروهای مسلح است، هشدار داد هرگونه نقض آسمان کشور با پاسخ قاطع و محکم مواجه خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس تاکید کرد: سپاه پاسداران هشدار می‌دهد که حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و هرگونه نقض آسمان ایران از سوی هر کشور یا نیروی متجاوز، بی‌پاسخ نخواهد ماند و با پاسخی قاطع و محکم از سوی رزمندگان اسلام مواجه خواهد شد.

منبع: ایسنا



