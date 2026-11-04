به دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مبلغی برای قدردانی و بهبود معیشت کارکنان واریز شد.





به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی تابناک، به دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مبلغی با هدف قدردانی از کارکنان و کمک به بهبود وضعیت معیشتی آنان به حساب کارکنان نیروهای مسلح واریز شد. این مبلغ با توجه به وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، از ۷ تا ۲۱ میلیون تومان تعیین شده است.

بر اساس مبالغ اعلام‌شده، کارکنان مجرد ۷ میلیون تومان، کارکنان متأهل ۱۲ میلیون تومان، کارکنان متأهل دارای یک فرزند ۱۶ میلیون تومان، دارای دو فرزند ۱۹ میلیون تومان و کارکنان دارای سه فرزند ۲۱ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

این پرداخت در شرایطی انجام شده که افزایش هزینه‌های زندگی، بخش قابل‌توجهی از درآمد حقوق‌بگیران را به خود اختصاص داده است. کارکنان نیروهای مسلح نیز مانند دیگر اقشار جامعه با هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و تحصیل فرزندان روبه‌رو هستند؛ با این تفاوت که بخش قابل‌توجهی از مأموریت‌های آنان با محدودیت‌های شغلی، آماده‌باش و دوری از خانواده همراه است.

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قدردانی از نیروهایی که همیشه در آماده‌باش هستند

کارکنان ارتش، سپاه و فراجا در بخش‌های مختلف عملیاتی، پشتیبانی و اداری فعالیت می‌کنند. بسیاری از این افراد در طول سال با مأموریت‌هایی روبه‌رو هستند که امکان برنامه‌ریزی معمول برای زندگی شخصی را از آن‌ها می‌گیرد. حضور در مناطق عملیاتی، شیفت‌های طولانی، آماده‌باش‌های مستمر و دوری از خانواده، بخشی از دشواری‌های خدمت در این مجموعه‌هاست.

پرداخت این مبلغ را می‌توان اقدامی در جهت قدردانی از تلاش این کارکنان دانست؛ نیروهایی که بخش مهمی از مسئولیت حفظ امنیت کشور را بر عهده دارند و خانواده‌هایشان نیز در بسیاری از مأموریت‌ها، دشواری‌های این شغل را تحمل می‌کنند.

با این حال، مسئله معیشت کارکنان نیروهای مسلح به یک پرداخت مناسبتی محدود نمی‌شود. هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و خانواده‌هایی که چند فرزند دارند، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. مبلغ پرداخت‌شده می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند، اما حمایت پایدار به برنامه‌های مستمر در حوزه حقوق، مزایا و خدمات رفاهی نیاز دارد.

مطالبه حمایت بیشتر، نه مقایسه با کارکنان دیگر

در برخی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی، کارکنان از پاداش‌ها و مزایای مناسبتی برخوردار می‌شوند که گاهی رقم آن‌ها با پرداختی نیروهای مسلح فاصله دارد. طرح این موضوع نباید به مقایسه یا تقابل میان کارکنان بخش‌های مختلف کشور منجر شود. کارکنان صنعت نفت، پتروشیمی‌ها و دیگر دستگاه‌ها نیز برای اداره امور کشور تلاش می‌کنند و برخورداری آن‌ها از مزایای مناسب، موضوعی قابل دفاع است.

مسئله اصلی این است که کارکنان نیروهای مسلح نیز با توجه به نوع مأموریت، مسئولیت و محدودیت‌های شغلی خود، به حمایت معیشتی متناسب نیاز دارند. انتظار نمی‌رود برای بهتر شدن وضعیت یک گروه، مزایای گروه دیگری کاهش پیدا کند؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا همه کارکنان، متناسب با مسئولیت و شرایط خدمت خود، از حمایت کافی برخوردار باشند.

پرداخت اخیر به دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اقدامی مثبت در مسیر توجه به معیشت کارکنان است. انتظار می‌رود این نگاه در برنامه‌های رفاهی و حمایتی آینده نیز ادامه پیدا کند؛ چراکه نیروهایی که مسئولیت امنیت کشور را بر عهده دارند، در کنار تجهیزات و امکانات مورد نیاز مأموریت، به آرامش خاطر و اطمینان از وضعیت زندگی خانواده‌های خود نیز نیازمندند.