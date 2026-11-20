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نبض خبر
ویدیوی تماشایی از قله دماوند از زاویه هواپیما
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خلبان یک هواپیما هنگام عبور از کنار کوه دماوند و بالای ابرها این ویدیو بینظیر را ثبت کرده که اکنون در تابناک تماشا میکنید.
نبض خبر
خلبان یک هواپیما هنگام عبور از کنار کوه دماوند و بالای ابرها این ویدیو بینظیر را ثبت کرده که اکنون در تابناک تماشا میکنید.
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