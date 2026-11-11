تصاویر آخرین وضعیت سد لتیان

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه189 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›طبیعت و جغرافیا فیلم<<طبیعت و جغرافیا فیلم نبض خبرتصاویر آخرین وضعیت سد لتیان تعداد بازدید: ۵۹ تعداد بازدید: ۵۹ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201326 | 189 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۷:۴۳ | 11 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن آخرین وضعیت سد لتیان پس از بارشهای شدید اخیر را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201326/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبربارش شدید باران مطالب مرتبطتصاویر جالب رسانههای خارجی از زنان جانفداتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰آنتنهای آمریکا آسیب دیدند، بارشهای کشور بیشتر شد!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰این ویدیوی روسها از حمله آمریکا به پارس جنوبی است؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰تصاویر سلاح خاص یمنیهاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰اسرائیلیها حداکثر استفاده را از امور ماورایی و جنی علیه ما میبرند!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰تصاویر یک نفتکش دیگر که منهدم شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰افشاگری افسر هوافضای سپاه درباره تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰تحقیر رضا پهلوی توسط خبرنگارانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.