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نبض خبر

تصاویر آخرین وضعیت سد لتیان

تعداد بازدید: ۵۹
کد خبر: 4201326 189 بازدید تاریخ انتشار:
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آخرین وضعیت سد لتیان پس از بارش‌های شدید اخیر را می‌بینید.

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برچسب‌ها:
ویدیونبض خبربارش شدید باران

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