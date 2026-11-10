تصاویر تماشایی از سوباتان برفی

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه30 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›طبیعت و جغرافیا فیلم<<طبیعت و جغرافیا فیلم تعداد بازدید: ۷ تعداد بازدید: ۷ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201061 | 30 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۰:۳۴ | 10 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن حیات وحشتصاویر تماشایی از سوباتان برفی تصاویر بارش شدید برف در سوباتان، تالش و گردش دام تو چوپان زیر برف در این نقطه از گیلان زیبا را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201061/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:حیات وحشبارش برفزمستانروستای سوباتانتالشطبیعتویدیوچوپان مطالب مرتبطسرسره بازی بچهها روی مار پیتون!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸تعقیبوگریز عجیب شتر در خیابانهای چین!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶تصاویر پیکر نهنگ بیجان در جزیره کیشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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