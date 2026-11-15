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حیات وحش
تصاویر تماشایی تازه پرواز هما؛ روی شانه که مینشیند؟
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تصاویر تماشایی پرواز هما در آسمان طالقان که ساعاتی پیش ثبت شده را میبینید؛ پرندهای که نزد ایرانیها نشانه در پیش بودن خبر خوش است.
حیات وحش
تصاویر تماشایی پرواز هما در آسمان طالقان که ساعاتی پیش ثبت شده را میبینید؛ پرندهای که نزد ایرانیها نشانه در پیش بودن خبر خوش است.
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