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حیات وحش

تصاویر تماشایی تازه پرواز هما؛ روی شانه که می‌نشیند؟

تعداد بازدید: ۳۲۴
کد خبر: 4202041 1014 بازدید تاریخ انتشار:
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تصاویر تماشایی پرواز هما در آسمان طالقان که ساعاتی پیش ثبت شده را می‌بینید؛ پرنده‌ای که نزد ایرانی‌ها نشانه در پیش بودن خبر خوش است.


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برچسب‌ها:
حیات وحشهماویدیوحیات وحش ایرانهمای سعادت

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