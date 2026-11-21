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نبض خبر
تصاویر انفجار دو نفتکش دیگر در تنگه هرمز
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تصاویر انفجار دو نفتکش دیگر در تنگه هرمز طی ساعات اخیر که ظاهراً بر اثر اصابت به مین دریایی به آتش کشیده شدهاند را میبینید.
نبض خبر
تصاویر انفجار دو نفتکش دیگر در تنگه هرمز طی ساعات اخیر که ظاهراً بر اثر اصابت به مین دریایی به آتش کشیده شدهاند را میبینید.
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