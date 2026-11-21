لحظات ربایش سه دانش آموز پس از انتشار ویدیویی از لحظات ربایش سه دانش آموز، سرهنگ قاسم اسماعیل‌زاده، فرمانده انتظامی شهر…

لحظه اصابت پهپاد انتحاری روسیه به سفارت هلند در کی‌یف

لحظه اصابت پهپاد انتحاری روسیه به سفارت هلند در کی‌یف لحظه اصابت پهپاد انتحاری روسیه به سفارت هلند در کی‌یف پایتخت اوکراین را می‌بینید. وزارت امور خ…