132 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
تصاویر انهدام یک نفتکش دیگر با اصابت به مین
تعداد بازدید: ۳۲
نیروی دریایی سپاه پاسداران علام کرد دو فروند سوپرنفتکش متخلف حامل بیش از چهار میلیون بشکه نفت خام در مسیر غیرمجاز و در نزدیکی ساحل جنوبی تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرده و منفجر شدند. سپاه افزود این شناورها تحت حمایت جنگندهها و پهپادهای مراقبتی آمریکا قصد عبور مخفیانه داشتند.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.