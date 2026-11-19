فرود سخت هواپیمای امیر قطر در میان تندباد هواپیمای ایرباس A۳۲۰ اختصاصی امیر قطر هنگام فرود در فرودگاه برن سوئیس، با تندبادهایی به سرعت ۶…

تصاویر اشرار مسلح بی ام و سوار پلیس دو برابر از اشرار سابقه دار که در شمال شهر بی ام او کوپه سوار می‌شدند و با تپانچه به تباد…