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انهدام پهپاد MQ-۹ آمریکایی در تنگه هرمز
ارتش از انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-۹ دشمن در شرق تنگه هرمز با استفاده از سامانههای بومی پدافند هوایی خبر داد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در ادامه موفقیتهای نیروی پدافند هوایی ارتش در انهدام پهپادهای پیشرفته دشمن یک فروند پهپاد MQ-۹ در شرق تنگه هرمز، با آتش سامانههای بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در جنوب شرق کشور و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور شناسایی و با اقدام به موقع منهدم شد.
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