به گزارش تابناک؛ روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در ادامه موفقیت‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در انهدام پهپاد‌های پیشرفته دشمن یک فروند پهپاد MQ-۹ در شرق تنگه هرمز، با آتش سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در جنوب شرق کشور و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور شناسایی و با اقدام به موقع منهدم شد.