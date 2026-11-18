پلیس از دستگیری دو سارق خشن و مسلح در پاسداران تهران خبر داد که یکی از آنها با تغییر قیافه، چهره‌اش را شبیه دیوید بکام کرده بود.

دعوا، درگیری و قدرت‌نمایی اراذل‌و اوباش بالأخره به نقطه آخر می‌رسد؛ پلیس می‌گوید که یک پرونده جدید شرارت را در پاسداران تهران به خط پایان رسانده و سارقان خشن و مسلحی را که یکی از آنها با تغییر قیافه خود را شبیه دیوید بکام، فوتبالیست مشهور خارجی کرده بود دستگیر کرده است.

به گزارش تابناک، مأموران پلیس اطلاعات پایتخت، اراذل و اوباشی را که اقدام به سرقت و شرارت در منطقه پاسداران تهران کرده بودند شناسایی و بازداشت کردند.

رئیس مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات پایتخت سرگرد حامد رحیمی در جمع خبرنگاران جزئیات این پرونده را تشریح کرد.

این دو سارق سابقه‌دار با خودروی بی ام و تردد داشته و حتی در یک درگیری مسلحانه کاپوت خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود اقدام به سرقت مسلحانه حداقل ۱۴ بار از منازل کرده و در فرصت مرخصی از زندان قرار داشتند.

این دو برادر که به واسطه عمل‌های جراحی بی شمار صورت خود را تغییر داده بودند با پول‌های سرقتی اقدام به خرید ملک در منطقه ۱ خریده و خودروی بی ام و خریداری شده را به نام مادر خود کرده و با همین خودرو اقدام به درگیری‌های شبانه و مسلحانه می‌کردند.

منبع: هشمهری آنلاین