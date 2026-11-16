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دستگیری اراذل و اوباش خطرناک تهران

امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا از دستگیری عاملان نزاع و قدرت‌نمایی خیابانی در یکی از مناطق مرکزی پایتخت خبر داد.

کد خبر: 4202315تاریخ انتشار: 369 بازدید

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به گزارش تابناک، امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ سرهنگ سعید راستی، معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا از دستگیری عاملان نزاع و قدرت‌نمایی خیابانی در یکی از مناطق مرکزی پایتخت خبر داد.

مأموران پلیس اطلاعات پس از رصد‌های اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، چند نفر از اراذل و اوباش که با ایجاد درگیری، تخریب و قدرت‌نمایی باعث سلب آسایش شهروندان شده بودند را شناسایی و طی عملیاتی هدفمند بازداشت کردند.

 یکی از متهمان که با قمه حمله‌ور شده بود، پس از سه مرتبه اخطار ایست از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد.

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نزاعاراذل و اوباشسرهنگ سعید راستیفراجا

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