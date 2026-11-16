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دستگیری اراذل و اوباش خطرناک تهران
امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا از دستگیری عاملان نزاع و قدرتنمایی خیابانی در یکی از مناطق مرکزی پایتخت خبر داد.
به گزارش تابناک، امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ سرهنگ سعید راستی، معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا از دستگیری عاملان نزاع و قدرتنمایی خیابانی در یکی از مناطق مرکزی پایتخت خبر داد.
مأموران پلیس اطلاعات پس از رصدهای اطلاعاتی و بررسیهای میدانی، چند نفر از اراذل و اوباش که با ایجاد درگیری، تخریب و قدرتنمایی باعث سلب آسایش شهروندان شده بودند را شناسایی و طی عملیاتی هدفمند بازداشت کردند.
یکی از متهمان که با قمه حملهور شده بود، پس از سه مرتبه اخطار ایست از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد.
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