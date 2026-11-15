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تابناک
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هوای تهران در وضعیت ناسالم

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۴ آبان) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

کد خبر: 4201947تاریخ انتشار: 0 بازدید

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به گزارش تابناک؛ آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۵۵ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۲۷ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این شرایط توصیه می‌شود مبتلایان به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران ۱۳ روز پاک، ۱۹۱ روز قابل قبول، ۳۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز ناسالم بوده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک» ، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط» ، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس» ، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم» ، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.


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هوای تهرانکیفیت هوای تهرانگروه های حساسوضعیت ناسالم

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