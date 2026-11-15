سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با تشریح پیامدهای تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بر اقتصاد، امنیت روانی جامعه و ظرفیت‌های کشور، تأکید کرد: پایان این شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که سایه جنگ و ترور از کشور دور شود و دشمنان جرات تهدید و تحمیل جنگی دوباره علیه ایران را نداشته باشند.

به گزارش تابناک؛ «نه جنگ و نه صلح» شرایط تحمیل شده بر ایران پس از جنگ دوازده و ۴۰ روزه به تاکید و تصریح رهبر شهید و رهبر انقلاب باید خاتمه پیدا کند و این موضوع هم در دیدار پیش از شهادت رهبر شهید با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور و هم در دیدار «محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر انقلاب در پنجم آبان ماه مورد تاکید قرار گرفت. تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن، در کنار ضرورت تعیین تکلیف این شرایط و دستیابی به پایانی پایدار برای جنگ، به یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، چگونگی عبور از بلاتکلیفی موجود، حفظ انسجام و آرامش جامعه، صیانت از منافع و حقوق ملی و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدهای احتمالی آینده، اهمیت دوچندانی دارد. در همین راستا و برای بررسی دلایل ضرورت پایان دادن به وضعیت کنونی، پیامدهای تداوم آن و الزامات دستیابی به نقطه پایانی که مانع تکرار تهدید و جنگ علیه ایران شود، با «سید محمدعلی حسینی» سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه به گفت‌وگو نشستیم. وی در این مصاحبه، تقویت قدرت ملی، افزایش هزینه‌های دشمن، حفظ انسجام داخلی، مدیریت تنگه هرمز و تحکیم روابط با کشورهای همسایه و منطقه را از محورهای مهم عبور از شرایط موجود برشمرده است.

تداوم سایه جنگ، امنیت روانی جامعه و فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند

سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در ارزیابی دلایل تاکید رهبر انقلاب بر پایان دادن به شرایط «نه جنگ، نه صلح» گفت: بطور کلی و اصولی طولانی شدن شرایط "نه جنگ، نه صلح"، امکانات، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور را دچار فرسایش کرده و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور در امور مهم و حیاتی را دچار اختلال نموده و در یک بلاتکلیفی مزمن وارد می‌سازد.

وی ادامه داد: باقی ماندن سایه جنگ و ترور بر سر ملت و کشور، فقدان امنیت و آرامش لازم برای مسئولین کشور در حوزه‌های مختلف برای برنامه‌ریزی و اقدام، برهم خوردن آرامش روانی جامعه همراه با گمانه‌زنی‌های مختلف از آینده‌ای مبهم، اختلال جدی در عرصه کسب و کار، نوسانات بعضا غیر قابل پیش‌بینی قیمت اجناس و کالاهای ضروری، رشد تورم و فزایش هزینه‌ها در حوزه نظامی و دفاعی و امنیتی از جمله پیامدهای منفی شرایط کنونی "نه جنگ، نه صلح" است. از این‌رو رهبری شهیدمان و همچنین رهبری معظم انقلاب و مسئولین کشور بر ضرورت و فوریت خاتمه یافتن شرایط نه جنگ نه صلح در کشور که خواسته دو رژیم آمریکایی و صهیونی است، تاکید می‌کنند.

پایان جنگ باید با رفع سایه تهدید و تضمین امنیت ایران همراه باشد

دیپلمات پیشین کشورمان در پاسخ به این پرسش که «برای پایان دادن به این شرایط، نیازمند رسیدن به نقطه پایان در جنگ هستیم؛ از دیدگاه شما این نقطه پایان باید چگونه به دست آید؟» گفت: آمریکا و رژیم صهیونی تلاش می‌کنند تا با تحمیل شرایط نه جنگ، نه صلح و تنگ‌تر کردن محاصره دریایی و افزایش تحریم‌ها، خسارت‌های مادی و معنوی بر ملت و نظام را افزایش داده و موفق به شکست مقاومت بی‌نظیر ملی و تخریب روحیه عالی و اراده پولادین مردم مبعوث شده، گردند و نهایتا آنان را واردار به تسلیم کنند.کاری که تاکنون رهبری معظم و ملت مقاوم و نیروهای پرتوان مسلح و مسئولین اجرایی کشور موفق به انجام آن شده‌اند، ناکام گذاردن دشمن در دستیابی به این اهداف شیطانی و خباثت آمیز بوده است.

حسینی افزود: اکنون باید با اتخاذ تصمیمات جامع و برگرفته از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و همچنین اعمال ابتکاراتی ترکیبی در حوزه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی، هزینه‌های سنگین‌تری بر دشمن وارد سازیم تا شکست فاحش خطاهای محاسباتی خود را مشاهده نموده و ناگزیر گردد در سیاست‌های فعلی خود تجدیدنظر جدی کند.

وی با بیان اینکه رهنمودهای مطرح شده از سوی رهبری معظم در دیدار دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی با ایشان، گام‌های موثری است که در جهت دستیابی به این هدف بشمار می‌رود؛ توضیح داد: تاکید مکرر ایشان از جمله در همین دیدار بر تقویت انسجام و وحدت ملی، اعتماد متقابل مردم و مسئولان، اعمال مدیریت بر تنگه هرمز با هدف حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای، پیگیری تامین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط جمهوری اسلامی ایران و همچنین تحکیم روابط دوجانبه با کشورهای همسایه، همگی محورهای کلیدی و نکات اساسی برای کمک به خروج از شرایط "نه جنگ، نه صلح" ارزیابی می‌گردد.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با بیان اینکه از اهداف اصلی و اساسی پایان دادن به این شرایط مرتفع ساختن سایه جنگ و ترور، تاکید کرد: سایه جنگ و ترور از فضای کشور باید دور شود و این خود اصلی‌ترین شاخص است. پایان گرفتن شرایط "نه جنگ، نه صلح " قطعا باید به نحوی باشد که هیچ دشمن شروری مانند دو رژیم جنایتکار و یاغی بین‌المللی، آمریکا و صهیونی، جرات تهدید و تحمیل جنگ جدیدی علیه ملت ایران را نداشته باشد و این تنها با تقویت ابعاد متنوع قدرت ملی کشورمان از یک سو و بالا بردن هزینه‌های دشمن در ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی، منطقه‌ای و بین المللی از سوی دیگر میسر و مقدور است.

منبع: ایرنا



