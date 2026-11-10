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پیام تند دبیر شورای عالی امنیت ملی به واشنگتن

محسن رضایی در پیامی به مقامات آمریکا نوشت: زمان آن رسیده که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده، تسلیم شوید.

کد خبر: 4200922تاریخ انتشار: 1143 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران نوشت:

«جنگ علیه ایران، دولت آمریکا را متلاشی کرده است. اما واشنگتن مانند قماربازی درمانده، همچنان دست‌وپا می‌زند.

دستتان را رو کنید و تسلیم شوید. از تولید اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی دست بردارید.

از انکار نظم نوین غرب آسیا دست بردارید. زمان آن رسیده که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده، تسلیم شوید.»


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برچسب ها

آمریکاایرانمحسن رضاییدشمنمذاکرات ایران و آمریکاشروط ایرانشروط هفتگانه

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نظرات بینندگان

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احسنت به حاج محسن،محکم واستوارمانند فرماندهی درجنگ 8ساله

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