پیام تند دبیر شورای عالی امنیت ملی به واشنگتن

محسن رضایی در پیامی به مقامات آمریکا نوشت: زمان آن رسیده که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده، تسلیم شوید.

به گزارش تابناک؛ محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران نوشت:

«جنگ علیه ایران، دولت آمریکا را متلاشی کرده است. اما واشنگتن مانند قماربازی درمانده، همچنان دست‌وپا می‌زند.

دستتان را رو کنید و تسلیم شوید. از تولید اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی دست بردارید.

از انکار نظم نوین غرب آسیا دست بردارید. زمان آن رسیده که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده، تسلیم شوید.»



