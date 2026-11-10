1143بازدید۱
پیام تند دبیر شورای عالی امنیت ملی به واشنگتن
محسن رضایی در پیامی به مقامات آمریکا نوشت: زمان آن رسیده که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده، تسلیم شوید.
به گزارش تابناک؛ محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از سیاستهای آمریکا در قبال ایران نوشت:
«جنگ علیه ایران، دولت آمریکا را متلاشی کرده است. اما واشنگتن مانند قماربازی درمانده، همچنان دستوپا میزند.
دستتان را رو کنید و تسلیم شوید. از تولید اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی دست بردارید.
از انکار نظم نوین غرب آسیا دست بردارید. زمان آن رسیده که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده، تسلیم شوید.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
احسنت به حاج محسن،محکم واستوارمانند فرماندهی درجنگ 8ساله
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.