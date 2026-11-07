پوتین از محسن رضایی خواست با آمریکا مستقیم مذاکره کنند/ ارتباط اخیر با درخواست آمریکا بود

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، منابع آگاه به «العربی الجدید» گفتند که ارتباطات اخیر روسیه با طرف ایرانی به درخواست آمریکا از مسکو برای ایفای نقش میانجی میان واشنگتن و تهران و متقاعد کردن طرف اخیر به نشستن پای میز مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی انجام شده است.



منابع ادامه دادند که پوتین در این دیدار درخواست مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها را مطرح کرد و «فواید» ناشی از آن را برشمرد.



اما به گفته منابع، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به‌تفصیل دلایل مخالفت کشورش با نشستن با دولت آمریکا در شرایط کنونی را توضیح داد و به مذاکرات اسلام‌آباد و «نقض تعهدات از سوی آمریکا» پس از آن اشاره کرد.

رضایی: آمریکایی‌ها باید برای ساختن اعتماد ازدست‌رفته گام‌های عملی بردارند

منابع در گفت‌وگو با «العربی الجدید» تأکید کردند که میانجیگری روسیه «هنوز به حد ارائه ابتکارعمل به دو طرف نرسیده است» و اشاره کردند که طرف‌های خلیج فارس (اعراب خلیج فارس) نیز از مسکو خواسته‌اند برای متقاعد کردن تهران به نشان دادن انعطاف در مذاکرات جاری مداخله کند، به‌منظور دستیابی به توافقی که از انفجار دوباره اوضاع در منطقه جلوگیری کند.



منابع همچنین گفتند که مذاکرات رضایی با پوتین «افق‌های روابط، ایجاد تحولی کیفی در آن و توسعه همکاری نظامی به مراحل پیشرفته» را بررسی کرد.



در همین زمینه، علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز جمعه در اظهاراتی به تلویزیون ایران تأکید کرد که تهران دیگر به وعده‌های کتبی آمریکا اعتماد نخواهد کرد و تصریح کرد که «آمریکایی‌ها چهار دور مذاکرات گذشته در یک سال و نیم اخیر را با نقض عهد به شکست کشاندند».



باقری کنی افزود که کشورش حق دارد «پیش از ورود به هر عرصه دیپلماتیک جدید، به تعهدات کاغذی آمریکا بسنده نکند» و تأکید کرد که تهران می‌خواهد گام‌های عملی ملموس را با چشم خود ببیند و هنگامی که آن گام‌ها لمس شوند، آنگاه می‌توان از گشودن صفحه دیپلماتیک جدید سخن گفت.



باقری کنی درباره جزئیات سفر رضایی به مسکو و دیدارش با رئیس‌جمهور روسیه توضیح داد که این دیدار حدود سه ساعت طول کشید و همه جزئیات را دربر گرفت.



او بیان کرد که هدف اصلی این سفر، تحویل پیامی از رهبر معظم ایران، مجتبی خامنه‌ای، به رئیس‌جمهور روسیه بود و اشاره کرد که این پیام شامل ارکان همکاری دوجانبه و چشم‌انداز آینده آن بود، به‌منظور روشن‌تر شدن دیدگاه طرف روسی درباره همکاری با ایران در دوره رهبری جدید.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که پروژه‌های بزرگ میان دو کشور مانند انتقال گاز روسیه به ایران و کریدور راهبردی «شمال – جنوب» «می‌توانند توهمات برخی قدرت‌ها، در رأس آن‌ها آمریکا، درباره امکان اعمال فشار بر ایران را از بین ببرند».