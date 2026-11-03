به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته اعلام کرد که ایران خواهان دستیابی به توافق برای پایان جنگ است و احتمال تحقق چنین توافقی وجود دارد.



این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که یک منبع دیپلماتیک آگاه پیش‌تر به روزنامه النشره گفته بود تماس‌ها و رایزنی‌ها میان تهران و واشنگتن با هدف دستیابی به توافقی برای کاهش تنش‌ها به‌طور فعال در جریان است.



ترامپ همچنین در گفت‌وگو با پایگاه خبری آکسیوس تأکید کرده بود که برای تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری درگیری‌ها با ایران عجله‌ای ندارد.



از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که میانجی‌های قطری برای گفت‌وگو با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن عازم تهران شده‌اند.



در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور «پل پیلار» استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.



«پل پیلار» یکی از سردبیران نشریه نشنال اینترست و عضو ارشد مرکز تحقیقات امنیتی دانشگاه جورج تاون و نیز مرکز سیاست‌های امنیتی ژنو است. وی در سال ۲۰۰۵ پس از ۲۸ سال فعالیت در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از سازمان اطلاعات مرکزی بازنشسته شد و پس از آن به عنوان استاد مهمان در برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون حضور یافت. مناصب ارشد دولتی پیلار، شامل افسر اطلاعات ملی خاورنزدیک و آسیای جنوبی، رئیس واحد‌های تحلیلی در CIA در حوزه‌های خاورنزدیک، خلیج فارس و آسیای جنوبی، معاون رئیس مرکز ضد تروریستی و دستیار اجرایی مدیر اطلاعات مرکزی بوده است. پروفسور پیلار همچنین در شورای اطلاعات ملی به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه تحلیلی آن فعالیت می‌کرد. وی کهنه‌سرباز جنگ ویتنام و افسر بازنشسته ارتش ایالات متحده نیز هست.

ترامپ تا حدی امیدوار است که مذاکرات واقعاً به توافقی منجر شود

*یک روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از پیشرفت حاصل‌شده در مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد. او همچنین گفت امیدوار است رأی‌دهندگان آمریکایی کاهش قیمت نفت را (که در پی اعلام پیشرفت در مذاکرات با ایران رخ داده است) به خاطر داشته باشند. این مسئله پرسش‌هایی را مطرح می‌کند درباره اینکه آیا هدف اصلی ترامپ از مذاکره با ایران صرفاً کاهش قیمت نفت در آستانه انتخابات است و آیا ممکن است پس از پایان انتخابات به‌سرعت موضع خود را تغییر دهد. ارزیابی شما از این احتمال چیست؟



از نظر ترامپ، اهمیت و مزایای هر موضوع سیاست خارجی، در مقایسه با محبوبیت داخلی خودش و اینکه آیا حزبش در انتخابات پیروز خواهد شد یا نه، اهمیت کمتری دارد.



بنابراین، بله؛ تلاش برای کاهش قیمت نفت، با این امید که به جمهوری‌خواهان در انتخابات کمک کند، بخش مهمی از دلیل سخنان او درباره قریب‌الوقوع بودن توافق صلح است.



او احتمالاً همچنین تا حدی امیدوار است که مذاکرات واقعاً به توافقی منجر شود که بتواند آن را به‌عنوان یک پیروزی به مردم معرفی کند؛ امیدی که بر این تصور استوار است که ایران از نظر اقتصادی، بیش از ایالات متحده، از بن‌بست کنونی آسیب می‌بیند.



هنوز احتمال قابل‌توجهی وجود دارد که پس از انتخابات، کارزار بمباران آمریکا از سر گرفته شود؛ ترامپ احتمالاً هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه نگرفته است.



همه باید به خاطر داشته باشند که ترامپ در دو مقطع، یعنی در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، با وجود مذاکراتی که به نظر می‌رسید در حال پیشرفت هستند، دستور حمله به ایران را صادر کرد.

ترامپ بیش از تغییر رژیم، خواهان فروپاشی ایران است

*نکته مهم دیگری در اظهارات ترامپ، سخن او مبنی بر این بود که برای پیشبرد اهداف سیاست آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، تغییر رژیم در ایران ضروری نیست. ارزیابی شما از این موضع چیست؟ آیا این دیدگاه با دستورکار دولت نتانیاهو که ادعای تغییر نظام ایران را دارد، تفاوت دارد؟



اظهارات ترامپ بخشی از تلاش او برای آن است که بتواند کل جنگ را، حتی بدون تغییر رژیم در ایران، به‌عنوان یک پیروزی برای ایالات متحده معرفی کند.



ترامپ که پیش‌تر با فریب اسرائیلی‌ها باور کرده بود جنگی که در فوریه آغاز شد، به‌سرعت موجب فروپاشی رژیم ایران خواهد شد، احتمالاً اکنون اعتماد خود را به این موضوع از دست داده است که حتی ازسرگیری کارزار بمباران نیز بتواند به تغییر رژیم منجر شود.



آنچه دولت نتانیاهو می‌خواهد، تداوم دائمی درگیری با ایران است. این دولت بیش از تغییر رژیم، خواهان فروپاشی آن است.



ظهور یک دموکراسی باثبات و برخوردار از حمایت مردمی در ایران، یکی از آخرین چیزهایی است که نتانیاهو خواهان آن خواهد بود؛ زیرا در آن صورت دیگر نمی‌تواند ایران را به‌عنوان منشأ تمام مشکلات خاورمیانه معرفی کند.



*با توجه به وضعیت سیاسی نتانیاهو در اسرائیل، جایی که او نتوانست اکثریت کرسی‌های کنست را به دست آورد، و همچنین با در نظر گرفتن احتمال شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، آیا این خطر وجود دارد که ترامپ و نتانیاهو به‌طور مشترک جنگی تمام‌عیار علیه ایران آغاز کنند؟



بله، قطعاً چنین خطری وجود دارد؛ هرچند محتمل‌ترین سناریو این است که اسرائیل دست به اقدامی بزند که ایالات متحده را به جنگی مجدد بکشاند.



انفجارهایی که (دیروز) در حوالی جزیره قشم گزارش شده‌اند، ممکن است به‌خوبی نتیجه اقدام اسرائیل با هدف تحقق چنین سناریویی و خرابکاری در مذاکرات باشند.



آیزنکوت، شانس بیشتری نسبت به نتانیاهو برای تشکیل دولت دارد

*با توجه به نتایج انتخابات کنست و تعداد کرسی‌هایی که حزب و بلوک سیاسی نتانیاهو به دست آورده‌اند، ارزیابی شما از آینده سیاسی نتانیاهو چیست؟ اگر مأمور تشکیل دولت شود، آیا قادر خواهد بود حمایت لازم را برای تشکیل دولت ائتلافی و ادامه نخست‌وزیری خود به دست آورد؟



هیچ‌یک از دو ائتلاف اصلی در سیاست اسرائیل، با ترکیب کنونی خود، با توجه به تعداد کرسی‌هایی که احزاب عرب به دست آورده‌اند، از کرسی‌های کافی در کنست برای تشکیل دولت اکثریت برخوردار نیست.



احتمالاً آیزنکوت، رهبر اصلی مخالفان، شانس بیشتری نسبت به نتانیاهو برای کسب حمایت لازم جهت تشکیل دولت دارد؛ دولتی که در آن احزاب عرب عضو کابینه نخواهند بود، اما با حمایت از دولت در رأی‌گیری‌های مهم موافقت خواهند کرد.



با این حال، مذاکرات میان احزاب ممکن است مدت زیادی طول بکشد و در این فاصله نتانیاهو همچنان نخست‌وزیر باقی خواهد ماند.



او رسماً در وضعیت دولت موقت خواهد بود، اما این امر مانع از اتخاذ تصمیمات مهم، حتی آغاز مجدد جنگ علیه ایران، نخواهد شد.



*ارزیابی شما از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا چیست؟ اگر دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه شکست بخورند، این مسئله چه تأثیری بر سیاست ترامپ در قبال ایران خواهد داشت؟ آیا کنگره قادر خواهد بود آزادی عمل او را در برخورد با ایران محدود یا مهار کند؟



ترامپ در بیشتر اقداماتی که طی دوره کنونی ریاست‌جمهوری خود انجام داده است، از جمله اقدام نظامی علیه ایران، توجه چندانی به کنگره یا به‌طور کلی محدودیت‌های قانونی نداشته است. بعید است این وضعیت تغییر چندانی کند.



حتی اگر دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورند، اکثریت آن‌ها به اندازه‌ای نخواهد بود که بتوانند وتوی رئیس‌جمهور بر مصوبات قانونی را لغو کنند.



دموکرات‌ها ممکن است بتوانند از «قدرت تخصیص بودجه» استفاده کنند و از تأمین مالی برخی عملیات نظامی جلوگیری نمایند.



اما عمدتاً آن‌ها جلسات استماع برگزار خواهند کرد و آگاهی عمومی را نسبت به مسائلی که در حال پیشرفت نادرست هستند، افزایش خواهند داد.