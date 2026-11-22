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لفاظی ترامپ: توافق نشود، از این تاریخ حمله میکنیم
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دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: «اگر توافقی حاصل نشود، تمایل دارد پس از سال نو حملات علیه ایران را از سر بگیرد.» ترامپ درباره شکستن محاصره توسط نفتکشهای ایران گفت: «امیدوارم نفتکشهای ایرانی سعی کنند محاصره را محک بزنند. آنوقت همگی، درست مثل نیروی دریایی ایران، سر از قعر دریا درخواهند آورد.» با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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