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حیله انگلیسی مارکو روبیو برای کشاندن اعراب به جنگ بعدی با ایران! + زیرنویس
تعداد بازدید: ۹۰۳
تعداد بازدید: ۹۰۳
مارکو روبیو برای کشاندن اعراب به جنگ بعدی با ایران به قانون اساسی ایران متوسل شد و با بیان اینکه رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسی، رهبر همه مسلمین از جمله شیعیان است، سعی در تحریک کشورهای عربی برای مقابله با ایران در راستای جلوگیری از عدم «صادرات انقلاب» از سوی یک حکومت انقلابی زد؛ استدلالی که انگلیس برای ساقط کردن حکومت ناپلئون به کار برد. اظهارات خطرناک و موذیانه روبیو را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
نظرات بینندگان
عیب نداره بذا بگه. اینا همه با هم ، ما تکی
بیان جلو یا علی
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