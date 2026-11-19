نبض خبر

خط و نشان علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به کتائب حزب‌الله عراق گفت: «اگر من و نیروهای مسلح کشور نتوانیم با شما مقابله کنیم، مردمم را به میدان می‌آورم تا در کنار من با شما بجنگند!» اظهارات زیدی که نشان می‌دهد ممکن است عراق به سمت یک درگیری داخلی یا حتی جنگ داخلی برود را می‌بینید و می‌شنوید.