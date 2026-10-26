برکناری رئیس سازمان اطلاعات عراق با دستور الزیدی

علی الزیدی، رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق دستور برکناری حمید الشطری را صادر کرد و دادگاه بغداد نیز حکم بازداشت رئیس شورای میسان را داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۰۹
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برکناری رئیس سازمان اطلاعات عراق با دستور الزیدی

به گزارش تابناک؛ دفتر نخست وزیر عراق از پایان مأموریت «حمید الشطری» به عنوان رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق و برکناری او از سوی «علی الزیدی» خبر داد.

رسانه‌ها هنوز به علت این تصمیم نخست وزیر عراق و جزئیات آن و همچنین گزینه جدید ریاست سازمان اطلاعات این کشور اشاره‌ای نکرده اند.

در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق صمن اعلام این خبر تأکید شده که فرمان برکناری حمید الشطری از زمان صدور آن اجرا خواهد شد.

این خبر در حالی است که دادگاه تحقیق الکرخ سوم بغداد امروز دوشنبه دستور بازداشت رئیس شورای استان میسان را صادر کرد. این اقدام در پی شکایتی صورت گرفت که از سوی دفتر نخست وزیر عراق ارائه شده و به تهدیدهای مطرح شده از سوی «مصطفی دعیر» درباره نافرمانی مدنی و مسدود کردن جاده ها در صورت باز نشدن مرز چذابه با ایران مربوط است.

منبع: مهر

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