به گزارش تابناک؛ گزارش جنجالی و تکذیب‌شده شبکه سی‌ان‌ان در روز دوشنبه مبنی بر اینکه ایران ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای انجام حمله شیمیایی یا استفاده از «بمب کثیف» در واشنگتن باشد، در شرایطی منتشر شد که مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل تلاش گسترده‌تری را برای متقاعد کردن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به تشدید جنگ نامحبوب این کشور علیه ایران دنبال می‌کردند.

این موضوع بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز مطرح شده است.

مقام‌های ایرانی گزارش سی‌ان‌ان درباره تدوین طرح‌هایی از سوی ایران برای حمله احتمالی به اعضای دولت ترامپ را محکوم کردند و آن را «روایتی ساختگی» و بخشی از «کارزار حساب‌شده فریبکاری و انتشار اطلاعات نادرست» از سوی یک رسانه حامی اسرائیل خواندند.

روزنامه نیویورک‌تایمز در بخشی از گزارش خود در روز چهارشنبه نوشته اسرائیل در شرایطی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم ترامپ را برای پیوستن به یک «کارزار چهار تا هفت‌روزه حملات هوایی علیه ایران» تحت فشار قرار می‌داد ادعاهایی با آمریکایی‌ها مطرح کرد که می‌گفت ایران برای استفاده از عوامل شیمیایی علیه مقام‌های ارشد آمریکایی برنامه‌ریزی کرده است.

نیویورک‌تایمز در بخش پایانی گزارش خود نوشت:

«اسرائیل برای متقاعد کردن آمریکا به مشارکت در دور دیگری از حملات گسترده، مجموعه‌ای از تهدیدهای ادعایی از سوی تهران را برجسته کرده است. مقام‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند که ایران همچنان از توانمندی‌های قابل‌توجهی در زمینه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک برخوردار است که نه‌تنها منطقه را تهدید می‌کند، بلکه ممکن است در حملات تروریستی علیه آمریکا و اروپا نیز به کار گرفته شود.

اسرائیلی‌ها اطلاعاتی را به اشتراک گذاشته‌اند که بر اساس آن، ایرانی‌ها برای استفاده از عوامل شیمیایی علیه مقام‌های ارشد آمریکایی برنامه‌ریزی کرده‌اند.»



