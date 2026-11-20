برای نسل جدید، گیم مسئله‌ای مهم‌تر از سرگرمی است و گیمرها آنها را فرصتی برای رقابت و نشان‌دادن توانایی‌های خود می‌بینند. این ظرفیت در اختتامیه تورنمنت ملی بازی‌های رایانه‌ای همراه اول در بوستان گفتگو تهران، با رقابت ۳۲ گیمر برتر کشور برای کسب عنوان قهرمانی و سهمی از دو میلیارد تومان جوایز نقدی و غیرنقدی به نمایش درآمد.

مهدی شجاری، فعال حوزه تکنولوژی و فناوری که تجربه حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای مختلف را دارد، فضای این تورنمنت را متفاوت توصیف می‌کند. او درباره حال‌وهوای مسابقات می‌گوید: «جو فوق‌العاده‌ای دارد. من تا به حال چنین فضایی را ندیده بودم.»

شجاری معتقد است برگزاری چنین تورنمنت‌هایی می‌تواند به گسترش بازی‌های رایانه‌ای در میان نسل زد کمک کند. او در این باره می‌گوید: «این مسابقات هم باعث می‌شود گیم در بین نسل زد بیشتر رواج پیدا کند و هم پدر و مادرها که شاید هنوز با این فضا آشنایی زیادی ندارند، با دنیای بازی‌های رایانه‌ای و علاقه فرزندانشان بیشتر آشنا شوند.»

او همچنین به ظرفیت چنین رویدادهایی برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی اشاره می‌کند؛ مسابقاتی که در کنار رقابت حرفه‌ای، فرصتی برای دورهم‌آمدن علاقه‌مندان و تجربه فضایی متفاوت فراهم می‌کنند. حضور همراه اول در برگزاری این تورنمنت نیز نشان‌دهنده ظرفیت حمایت از گیمرها و تقویت فضای رقابت در صنعت بازی‌های رایانه‌ای است.