آغاز فینال تورنمنت ملی گیم همراه اول با جوایز میلیاردی
تورنمنت ملی بازیهای همراه اول با حضور ۳۲ گیمر برتر کشور در بوستان گفتوگوی تهران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی همراه اول، این رویداد با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای و انجمن ورزشهای الکترونیکی ایران، طی روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان برگزار میشود و شرکتکنندگان برای کسب عنوان قهرمانی و سهمی از دو میلیارد تومان جوایز نقدی و غیرنقدی رقابت میکنند.
فینالیستهای این رقابت از ۱۵ شهر و منطقه کشور به مرحله نهایی راه یافتهاند. همراه اول برای تسهیل حضور این گیمرها، حمایتهای لازم از جمله تامین امکانات سفر و اقامت آنها را بر عهده گرفته است.
در حاشیه این رویداد، غرفههایی برای معرفی محصولات و خدمات همراه اول برپا شده است. محصولات تجاری همراه اول از جمله ابر همراهی و سینما همراه، خدمات مشتریان، وبکیوسک دیجیتال، باشگاه مشتریان، همراهیار، سیمکارت دائمی نوجوان، هوشمند اول بهشتی (هاب) و پرسشگر هوشمند در این غرفهها معرفی میشوند.
ایجاد شور و نشاط اجتماعی، امیدآفرینی، مشارکت فعال نوجوانان و جوانان، ترویج فرهنگ رقابت سالم و استفاده هدفمند از ظرفیت سرگرمی و فناوریهای نوین از اهداف همراه اول در برگزاری این رویداد است.
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