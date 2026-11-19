به گزارش روابط عمومی همراه اول، این رویداد با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و انجمن ورزش‌های الکترونیکی ایران، طی روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان برای کسب عنوان قهرمانی و سهمی از دو میلیارد تومان جوایز نقدی و غیرنقدی رقابت می‌کنند.

فینالیست‌های این رقابت از ۱۵ شهر و منطقه کشور به مرحله نهایی راه یافته‌اند. همراه اول برای تسهیل حضور این گیمرها، حمایت‌های لازم از جمله تامین امکانات سفر و اقامت آنها را بر عهده گرفته است.

در حاشیه این رویداد، غرفه‌هایی برای معرفی محصولات و خدمات همراه اول برپا شده است. محصولات تجاری همراه اول از جمله ابر همراهی و سینما همراه، خدمات مشتریان، وب‌کیوسک دیجیتال، باشگاه مشتریان، همراه‌یار، سیم‌کارت دائمی نوجوان، هوشمند اول بهشتی (هاب) و پرسشگر هوشمند در این غرفه‌ها معرفی می‌شوند.

ایجاد شور و نشاط اجتماعی، امیدآفرینی، مشارکت فعال نوجوانان و جوانان، ترویج فرهنگ رقابت سالم و استفاده هدفمند از ظرفیت سرگرمی و فناوری‌های نوین از اهداف همراه اول در برگزاری این رویداد است.