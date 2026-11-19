وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران واکنش تندی به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا داشت و گفت: از همین جا با صدای بلند می‌گویم که حق بازیکنان ما کامل خورده شد. فکر می‌کنم رفتند که جایزه‌ها را تقسیم کنند چرا که مراسم در تایلند برگزار شد. عدالت کامل زیر سوال رفت و در اینجا AFC برایم علامت سوال شد.

به گزارش تابناک،از تایلند در رقابت بااز ایران به عنوان بهترینرسید که تعجب اهالی ورزش را در پی داشت.

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره این اتفاق گفت: به مردم عزیز کشورم بابت انتخاب شایسته علیرضا بیرانوند، به عنوان بهترین بازیکن مرد سال فوتبال و مرضیه جعفری، به عنوان بهترین مربی خانم سال فوتبال آسیا تبریک می‌گویم. در عین شایستگی، دو ستاره فوتسال ما جایزه را کسب نکردند که از همین جا با صدای بلند می‌گویم که حق بازیکنان ما کامل خورده شد.

این اتفاق را در کجای تاریخ می‌شود رقم زد؟

سرمربی تیم ملی اظهار کرد: عثمان بازیکن خیلی خوب و ارزنده‌ای است ولی اصلا این بازیکن همراه با تایلند به چهار تیم نهایی مسابقات آسیایی نرسیده بود. کجای تاریخ می‌شود رقم زد که تیمی قهرمان شده و بازیکنان آن عنوان بهترین بازیکن را کسب کرده‌اند، انتخاب نشوند و در مقابل تیمی که حتی از مرحله حذفی عبور نکرده انتخاب شود؟

از قبل این موضوع قابل پیش‌بینی بود

وحید شمسایی افزود: فکر می‌کنم رفتند که جایزه‌ها را تقسیم کنند چرا که مراسم در تایلند برگزار شد. به نظرم زور تایلند در اینجا چربید و هیچ چیزی از شایستگی بازیکنان و فوتسال ما کم نمی‌شود. این در عین بی‌عدالتی بود و این جایزه قطع به یقین لیاقت تک تک بازیکنان ایرانی و مخصوصا دو ستاره ما بود. البته از قبل این موضوع قابل پیش‌بینی بود.

عدالت کامل زیر سوال رفت

سرمربی تیم ملی فوتسال در اعتراض به AFC تاکید کرد: هر سال ایران جایزه را با شایستگی و لیاقت کسب کرده و خیلی راحت این را از دور خارج کردند. زمانی شما حقی دارید و به آن دست پیدا می‌کند اما اصلا تیم تایلند صعود نکرده که بخواهد به حقی برسد. او چند عنوان بهترین بازیکن بازی را به دلیل زود حذف شدن تیمش از دست داده است. عدالت کامل زیر سوال رفت و در اینجا AFC برایم علامت سوال شد. ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم اما کنفدراسیون فوتبال آسیا در این مسیر وظیفه خود را انجام نداد.

منبع: ایسنا

