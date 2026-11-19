مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با بیان اینکه دیگر نیازی به واردات نداریم، گفت: اگر مدیریت مصرف و اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی صورت نمی‌گرفت، ناچار بودیم ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم.

به گزارش تابناک،، رئیس‌جمهور، امروز (پنجشنبه، ۲۸ آبان) در جریان حضور سرزده درنشست مسئولان بسیج دانشجویی پیرامون مسائل اساسی کشور، با تأکید بر ضرورتانرژی و تطبیق آن با استانداردهای جهانی، گفت: موضوع این نیست کهمتوقف شود، بلکه مسئله اصلی نحوه مصرف است؛ چراکه در حال حاضر سه برابر میانگین دنیا انرژی مصرف می‌کنیم و باید بنزین، گازوئیل و برق را به اندازه استانداردهای جهانی مصرف کنیم.

وی افزود: اگر بتوانیم مصرف انرژی را مدیریت کنیم، با قدرت از این بحران خارج خواهیم شد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از وقت خود را به موضوع انرژی اختصاص داده‌ایم. بحث قانون برنامه توسعه برای شرایط عادی پیش‌بینی شده است، اما در شرایط جنگی معنا و مفهوم متفاوتی دارد.

اگر مصرف انرژی را مدیریت کنیم، از بحران با قدرت خارج می‌شویم

پزشکیان بیان کرد: در دوران جنگ با مشکلات متعددی مواجه بودیم و مهم‌ترین حوزه‌ای که می‌توانیم در شرایط جنگی مدیریت کنیم، بخش انرژی است.

وی با اشاره به مشکلات فروش نفت و بازگشت ارز، ادامه داد: در حال حاضر فروش نفت و بازگشت ارز با مشکل مواجه است و امکان خرید بنزین نداریم؛ در عین حال باید اقدامات دیگری نیز انجام دهیم. اگر مدیریت مصرف و اقدامات انجام‌شده در این حوزه صورت نمی‌گرفت، ناچار بودیم ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم.

رئیس‌جمهور یادآور شد: پیش از این واردات بنزین انجام می‌شد، اما در حال حاضر با اقداماتی که صورت گرفته، دیگر نیازی به واردات نداریم و این یک کار بزرگ در این زمینه بوده است.

پزشکیان با تأکید بر تأثیر صرفه‌جویی‌های کوچک در بهبود وضعیت مصرف انرژی، تصریح کرد: اگر صرفه‌جویی‌های کوچک را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌توانیم تحول بزرگی در سیستم ایجاد کنیم. بر همین اساس، تلاش می‌کنیم ابتدا بدنه دولت را در زمینه مصرف انرژی اصلاح کنیم.

وی تصریح کرد: برخی اقدامات نیز ماهیت بین‌بخشی دارند و اتاق‌های بازرگانی، بخش صنعت و اصناف از دیگر بخش‌هایی هستند که موضوع مدیریت مصرف انرژی را در آنها پیگیری می‌کنیم. بخش سوم نیز به کمک و همراهی مردم مربوط می‌شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مدیریت مصرف انرژی، گفت: حضور ما در این نشست نیز با همین هدف است که بتوانیم با کمک ظرفیت‌های مردم، جانفدایان و مساجد، مصرف انرژی را مدیریت کنیم. برای تحقق این هدف لازم است چند درجه دمای منازل را کاهش دهیم و با پوشیدن لباس گرم در خانه، از مصرف بی‌رویه انرژی جلوگیری کنیم.

در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، آب، برق و گاز را قطع می‌کنیم

وی یادآور شد: موضوع دیگر، مهندسی ساختمان‌ها و استفاده از تجهیزات مناسب است. باید بررسی کنیم چه نوع خانه و پنجره‌ای داشته باشیم تا اتلاف حرارتی به حداقل برسد. مهندسی ساختمان ابزاری است که می‌توانیم از آن برای مدیریت مصرف استفاده کنیم و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که حداکثر بهره‌وری حاصل شود.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت برخورد با مشترکان بدمصرف، اظهار کرد: موضوع دیگر، تعیین جریمه برای بدمصرف‌هاست. چه کسی گفته است که باید به افرادی که بد مصرف می‌کنند و انرژی را هدر می‌دهند، گاز را با همان قیمت عرضه کنیم؟ بر همین اساس، مقررات و جرایمی را تعریف می‌کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر از برخی افراد که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، چندین میلیارد وصول کرده‌ایم. اقدامات ما صرفاً به افزایش قیمت محدود نمی‌شود و در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، حتی آب، برق یا گاز مشترکان را به‌طور کامل قطع خواهیم کرد.

منبع: مهر

