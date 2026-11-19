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کد خبر: 4202947
۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۶:۰۲
عکس: جاده چالوس
با فرارسیدن پاییز، روستاهای حاشیه جاده چالوس با درختانی به رنگ زرد و نارنجی، آبشارهای جاری، چشماندازهای کوهستانی و پهنه آبی سد کرج، جلوهای از زیباییهای این فصل را در استان البرز به نمایش گذاشتهاند.
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