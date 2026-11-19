صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 576بازدید پ کد خبر: 4202942 ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۵:۲۹ عکس: پاییز دیدنی مشهد بوستان وکیل آباد مشهد از پارکهای قدیمی این شهر است که این روزها برگریزان خزان، این باغ وکیل آباد را زیبا و دیدنی کرده است. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ mmmmmmm افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هامشهدپاییزعکس خبری مطالب مرتبطعکس: بحران رسوبگذاری در مخزن سد دزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: نخستین باران پاییزی در شیرازتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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