پزشکیان: رئیس جمهورم اما با کاپشن و لباس می‌خوابم! مسعود پزشکیان در اظهاراتی قابل تامل گفت: «...رئیس جمهورم اما با کاپشن و لباس می‌خوابم... هیچ گ…

این سخنان مقدمه جنگ داخلی در عراق است؟ خط و نشان علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به کتائب حزب‌الله عراق گفت: «اگر من و نیروهای مسلح کشور ن…

تحقیر ونزوئلا توسط پیت هگست در کاراکاس پیت هگست وزیر جنگ آمریگا که برای توافق نظامی آمریکا و ونزوئلا به کاراکاس رفته بود، در ادبیاتی …