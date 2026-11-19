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نبض خبر
اعلام مسئول حوادث دی 1404 در صداوسیما
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بیژن عبدالکریمی در برنامه جهانآرا گفت: «اصلاحطلبان و لیبرالها مسئول حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه هستند، اما مسئولیت آن را نمیپذیرند!... وضعیت بحرانی امروز را مدیون سیاستهای اصلاحطلبان هستیم که نام آزادیخواهی بر آن گذاشتهاند» اظهارات کامل عبدالکریمی را میبینید و میشنوید.
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