رئیس‌جمهور چین پس از اتمام نشست سه جانبه با سران روسیه و آمریکا اعلام کرد: چین، روسیه و آمریکا درباره صلح جهانی دیدگاه مشترکی دارند.

شی: چین، روسیه و آمریکا درباره صلح جهانی دیدگاه مشترکی دارند



به گزارش تابناک به نقل از شینهوا، شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین امروز پنجشنبه پس از اتمام نشست سران اپک در شنژن که با دیدار سه جانبه با سران روسیه و آمریکا نیز همراه بود، در سخنانی اعلام کرد: چین، روسیه و آمریکا در مورد حفظ صلح جهانی دیدگاه‌های مشترکی دارند.

رئیس‌جمهور چین در این خصوص گفت: سران چین، روسیه و آمریکا توافق کردند که قدرت‌های بزرگ باید نگرانی‌های همه کشورها در حوزه امنیت را به طور جدی در نظر بگیرند.

شی جین‌پینگ سس اضافه کرد: ۳ کشور چین، روسیه و آمریکا توافق کردند که همکاری تنها راه غلبه بر چالش‌ها است.