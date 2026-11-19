به گزارش تابناک، ساعت ۱۱: ۲۰ امروز پنجشنبه در پی واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور بستان‌آباد به سراب، دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات یادمان شهید محمدتقی اباذری (بهرمان) سراب و مرکز پاسخگویی اضطراری مهربان به محل حادثه اعزام شدند.

جزئیات حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع: مهر



