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واژگونی مینیبوس در محور بستانآباد به سراب
واژگونی یک دستگاه مینیبوس در محور بستانآباد–سراب، ظهر امروز دو تیم امدادی را به محل حادثه کشاند.
به گزارش تابناک، ساعت ۱۱: ۲۰ امروز پنجشنبه در پی واژگونی یک دستگاه مینیبوس در محور بستانآباد به سراب، دو تیم عملیاتی از پایگاههای امداد و نجات یادمان شهید محمدتقی اباذری (بهرمان) سراب و مرکز پاسخگویی اضطراری مهربان به محل حادثه اعزام شدند.
جزئیات حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.
منبع: مهر
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