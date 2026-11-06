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برخورد مرگبار شاهین و پژو پارس+شمار کشتهها
ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه امشب (جمعه) حادثه وحشتناک برخورد شاهین با پژو پارس در کیلومتر ۱۰ محور چترود کرمان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
به گزارش تابناک؛ مدیرعامل هلال احمر استان کرمان از مرگ هفت نفر و مصدومیت دو نفر در پی تصادف در محور چترود شهرستان کرمان خبر داد.
رضا فلاح شامگاه ۱۵ آبان در این رابطه گفت: ساعت ۱۹: ۲۸ امشب(جمعه) حادثه برخورد شاهین با پژو پارس در کیلومتر ۱۰ محور چترود کرمان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات چترود به محل اعزام و پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد این حادثه در مجموع دو مصدوم و هفت فوتی دارد.
فلاح گفت: نیروهای هلال احمر پنج فوتی و یک مصدوم را رهاسازی کردند. منبع: ایسنا
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