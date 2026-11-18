آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی در سال ۱۲۹۹ یا ۱۳۰۰ خورشیدی در مشهد متولد شد. او پس از فراگیری مقدمات در زادگاه خود، راهی نجف اشرف شد و سال‌ها از محضر بزرگان و اساتیدی همچون آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی، میرزا مهدی اصفهانی، سید محسن حکیم و سید عبدالهادی شیرازی بهره برد و به درجات والای علمی و اجتهاد رسید. آیت‌الله وحید خراسانی پس از سال‌ها تدریس در نجف، در سال ۱۳۶۹ خورشیدی به ایران بازگشت و در حوزه‌های علمیه مشهد و قم به اقامه درس پرداخت. درس خارج فقه و اصول ایشان در قم همواره یکی از پررونق‌ترین و شلوغ‌ترین محافل حوزوی به شمار می‌رفت و صدها پژوهشگر، استاد و فقیه در مکتب وی پرورش یافتند. این مرجع تقلید فقید، علاوه بر جایگاه برجسته فقهی، بر انس با قرآن و روایات اهل‌بیت (ع) تأکید ویژه‌ای داشت. از برجسته‌ترین اقدامات فرهنگی ایشان، تلاش برای تعظیم شعائر دینی، پیگیری و رسمی‌شدن تعطیلی روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در تقویم رسمی کشور و تأکید بر اقامه‌باشکوه مراسم عزاداری در مناسبت‌های مذهبی بود. وی همچنین حفظ نظام اسلامی را از «اوجب واجبات» می‌دانست و همواره بر استقلال حوزه‌های علمیه و تعامل منطقی میان مذاهب تأکید داشت. از آیت‌الله وحید خراسانی آثار متعددی در زمینه‌های فقه، اصول، تقریرات درس و معارف دینی به یادگار مانده است؛ از جمله توضیح‌المسائل، مصباح‌الهدی و شرح‌های مختلف بر کتب فقهی. تأسیس مراکزی همچون پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی خاتم‌الانبیاء (ص) ، مدرسه فقهی امام باقرالعلوم (ع) و مؤسسات خیریه و خدماتی متعدد، از دیگر خدمات ماندگار این فقیه فرزانه است. آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع عالی‌قدر شیعه و اساتید برجسته حوزه علمیه قم، پس از یک عمر تلاش علمی، تربیت شاگردان بسیار و ترویج معارف دینی، در سن ۱۰۵ سالگی درگذشت.