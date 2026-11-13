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کد خبر: 4201543
۱۴۰۵/۰۸/۲۲ ۱۰:۴۰
عکس: مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها در زینبیه
در این مراسم که از نماز معرب و عشاء در زینبیه(س) با حضور هزاران نفر از عزاداران فاطمی(س) برگزار شد، آقای مهدی سماواتی ضمن قرائت دعای توسل، مصائب اهل بیت(ع) را ذکر کرد. سپس حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در سخنانی به بیان روشهای حضرت زهرا(س) در دفاع از مظلومیت حضرت امیرالمومنین علی(ع) پرداخت و گفت: جضرت صدیقه طاهره(س) با استفاده از سخنرانی، گفتوگوی چهرهبه چهره با افراد تأثیرگذار، حضور در میدان و نوشتن وصیتنامه سیاسی، به دفاع از مظلومیت امیرالمومنین(ع) قیام کرد و تا لحظه شهادت از جهاد تبیین در این عرصه بازنایستاد. همچنین در این مراسم آقای میثم مطیعی در عزای امالائمه سلاماللهعلیها به روضهخوانی و نوحهسرایی پرداخت. مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) از سوی رهبر انقلاب اسلامی تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت.
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