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کد خبر: 4201091

عکس: اولین شب مراسم عزاداری فاطمیه در زینبیه از طرف رهبر معظم انقلاب

اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها امشب (سه شنبه ۱۹ آبان) از طرف حضرت‌آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم که در زینبیه(س) و در جوار محل عروج رهبر شهید انقلاب با حضور قشرهای مختلف مردم و جمعی از مسئولان برگزار گردید، ابتدا آفای سید احمد مقیمی از قاریان ممتاز کشوری آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کرد و سپس آقای عباس حیدرزاده به نوحه‌سرایی پرداخت. در ادامه این مراسم،‌حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اصلانی در سخنانی با اشاره به فضیلت اعمال و اذکاری که منتسب به حضرت زهرا(س) می‌شوند و زمینه‌ساز خیر و برکت کثیر می‌گردند، گفت: خداوند متعال اراده کرده است که نرم‌افزار این عالم در مسیر پیش‌رو به سوی ظهور، طرح حضرت زهرا(س) باشد که همان استقرار دین الهی و دستورات پیامبر اسلام(ص) و خاندان عصمت و طهارت(ع) است. همچنین آقای حاج منصور ارضی در رثای حضرت صدیقه کبری(س) به روضه خوانی و مداحی پرداخت. مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) از طرف رهبر انقلاب اسلامی که از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود، تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت.

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مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
مراسم عزاداری
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