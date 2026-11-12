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کد خبر: 4201492

عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همراه با آیین وداع با پیکر مطهر ۴ شهید گمنام دفاع مقدس، با حضور پرشور عزاداران فاطمی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد؛ هم‌زمان عصر امروز دسته‌های عزاداری و مردم داغدار قم در آستانه سالروز شهادت مادر سادات در حرم کریمه اهل بیت (س) به اقامه عزا پرداختند.

عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)
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حرم حضرت معصومهعزاداری فاطمیهعکس خبری

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